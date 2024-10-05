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CBN e as Dicas do Chef

Partiu Itália! Aprenda a preparar um filé à pizzaiolo

Mais uma receita deliciosa do Chef Juarez Campos

Publicado em 05 de Outubro de 2024 às 10:39

Publicado em 

05 out 2024 às 10:39
Filé à parmegiana do chef Juarez Campos
Filé à pizzaiolo lembra muito o filé à parmegiana do chef Juarez Campos Crédito: Fabio Machado
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos traz uma receita que combina duas grandes delícias: filé e pizza! A receita até lembra um bife à parmegiana, as únicas diferenças é que este prato - que não tem nada de italiano - é feito todo em uma panela e conta com um molho mais temperado, que lembra os de pizza. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - FILÉ PIZZAIOLO - 11.17s - 05-10-24.mp3
A RECEITA: Filé à Pizzaiolo
Ingredientes:
  • 4 bifes de filé mignon de tamanho médio
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • 3 colheres de chá de salsinha picada
  • 1 1/2 xícara de chá de mozzarela ralada
  • 12 alcaparras
  • 1 xícara de chá de azeitonas pretas picadas
  • Sal e pimenta do reino moída na hora a gosto
  • Folhas de manjericão para decorar
Preparo:
  • Polvilhe os bifes de filé mignon com um pouco de sal e pimenta do reino dos dois lados.
  • Em uma frigideira aqueça o azeite, coloque os bifes e sele-os em fogo alto.
  • Vire-os, adicione o molho de tomate, a salsinha, a mozzarella, as alcaparras e as azeitonas.
  • Tampe a frigideira e espere alguns instantes até o queijo derreter.
  • Sirva imediatamente com as folhas de manjericão.

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