Partiu Itália! Aprenda a preparar um filé à pizzaiolo

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos traz uma receita que combina duas grandes delícias: filé e pizza! A receita até lembra um bife à parmegiana, as únicas diferenças é que este prato - que não tem nada de italiano - é feito todo em uma panela e conta com um molho mais temperado, que lembra os de pizza. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - FILÉ PIZZAIOLO - 11.17s - 05-10-24.mp3
A RECEITA: Filé à Pizzaiolo
Ingredientes:
Ingredientes:
- 4 bifes de filé mignon de tamanho médio
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 3 colheres de chá de salsinha picada
- 1 1/2 xícara de chá de mozzarela ralada
- 12 alcaparras
- 1 xícara de chá de azeitonas pretas picadas
- Sal e pimenta do reino moída na hora a gosto
- Folhas de manjericão para decorar
- Polvilhe os bifes de filé mignon com um pouco de sal e pimenta do reino dos dois lados.
- Em uma frigideira aqueça o azeite, coloque os bifes e sele-os em fogo alto.
- Vire-os, adicione o molho de tomate, a salsinha, a mozzarella, as alcaparras e as azeitonas.
- Tampe a frigideira e espere alguns instantes até o queijo derreter.
- Sirva imediatamente com as folhas de manjericão.