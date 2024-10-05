Partiu Itália! Aprenda a preparar um filé à pizzaiolo

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos traz uma receita que combina duas grandes delícias: filé e pizza! A receita até lembra um bife à parmegiana, as únicas diferenças é que este prato - que não tem nada de italiano - é feito todo em uma panela e conta com um molho mais temperado, que lembra os de pizza. Ouça a conversa completa!