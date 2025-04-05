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CBN e as Dicas do Chef

Para sobremesa: torta basca com caramelo salgado!

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 10:22

Publicado em 

05 abr 2025 às 10:22
Torta de queijo basca
Torta Basca Crédito: Comitê Umami/Divulgação
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Chef Juarez Campos ensina uma receita que equilibra perfeitamente dois sabores: torta basca com caramelo salgado. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA BASCA - 15.28s - 05-04-25.mp3
A RECEITA: Torta Basca com Caramelo Salgado
Ingredientes da torta (6 porções)
  • 500g de creme cheese à temperatura ambiente
  • 200g de açúcar refinado
  • 4 ovos à temperatura ambiente
  • 300ml de creme de leite fresco
  • 1 colher de sopa de trigo
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 limão siciliano
  • 1 pitada de sal
Preparo
  • Bater bem o creme cheese e o açúcar.
  • Junte os ovos um de cada vez.
  • Adicione o creme de leite, a baunilha, o sal, o suco e zest de limão.
  • Retire da batedeira e junte o trigo peneirado e misture suavemente.
  • Distribua numa forma desmontável de 23 cm untada e revestida no fundo e na lateral com papel manteiga.
  • Asse a 200ºC + ou – 30 a 40 minutos ou até dourar.
  • Deixe esfriar e coloque na geladeira por 4 horas.
  • Desenforme e sirva com caramelo salgado.
Caramelo Salgado
Ingredientes (1 xícara)
  • 3/4 xícara de creme de leite fresco
  • 1 e ½ colher de chá de sal
  • 8 colheres de sopa de manteiga sem sal e em pedaços
  • 1 xícara de açúcar cristal
  • Gotas de essência de baunilha
Preparo
  • Numa panelinha misture com creme o sal, gotas de essência de baunilha e aqueça em fogo médio.
  • À parte misture a manteiga com o açúcar em fogo médio até derreter e se misturem adquirindo uma cor âmbar.
  • Retire do fogo e junte cuidadosamente o creme quente.
  • Cuidado porque irá ferver e borbulhar. Está muito quente.
  • Misture bem e peneire se precisar.
  • Conservar em geladeira por 1 semana.
  • Aqueça na hora de servir.

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