Para sobremesa: torta basca com caramelo salgado!

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Chef Juarez Campos ensina uma receita que equilibra perfeitamente dois sabores: torta basca com caramelo salgado. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA BASCA - 15.28s - 05-04-25.mp3
A RECEITA: Torta Basca com Caramelo Salgado
Ingredientes da torta (6 porções)
Ingredientes (1 xícara)
Ingredientes da torta (6 porções)
- 500g de creme cheese à temperatura ambiente
- 200g de açúcar refinado
- 4 ovos à temperatura ambiente
- 300ml de creme de leite fresco
- 1 colher de sopa de trigo
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1 limão siciliano
- 1 pitada de sal
- Bater bem o creme cheese e o açúcar.
- Junte os ovos um de cada vez.
- Adicione o creme de leite, a baunilha, o sal, o suco e zest de limão.
- Retire da batedeira e junte o trigo peneirado e misture suavemente.
- Distribua numa forma desmontável de 23 cm untada e revestida no fundo e na lateral com papel manteiga.
- Asse a 200ºC + ou – 30 a 40 minutos ou até dourar.
- Deixe esfriar e coloque na geladeira por 4 horas.
- Desenforme e sirva com caramelo salgado.
Ingredientes (1 xícara)
- 3/4 xícara de creme de leite fresco
- 1 e ½ colher de chá de sal
- 8 colheres de sopa de manteiga sem sal e em pedaços
- 1 xícara de açúcar cristal
- Gotas de essência de baunilha
- Numa panelinha misture com creme o sal, gotas de essência de baunilha e aqueça em fogo médio.
- À parte misture a manteiga com o açúcar em fogo médio até derreter e se misturem adquirindo uma cor âmbar.
- Retire do fogo e junte cuidadosamente o creme quente.
- Cuidado porque irá ferver e borbulhar. Está muito quente.
- Misture bem e peneire se precisar.
- Conservar em geladeira por 1 semana.
- Aqueça na hora de servir.