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CBN e as Dicas do Chef

Para quem não gosta ou quer economizar na carne: lasanha vegetariana é a receita do chef Juarez

O número de pessoas que vem aderindo o vegetarianismo, regime alimentar que exclui os produtos de origem animal, vem crescendo nos últimos anos

Publicado em 19 de Março de 2022 às 11:20

Publicado em 

19 mar 2022 às 11:20
Lasanha vegetariana é o prato do CBN e as Dicas do Chef
Lasanha vegetariana é o prato do CBN e as Dicas do Chef Crédito: Pixabay
O número de pessoas que vem aderindo o vegetarianismo, regime alimentar que exclui os produtos de origem animal, vem crescendo nos últimos anos. E foi pensando nisso que o chef Juarez Campos ensina, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", uma receita especial para esse público: uma lasanha vegetariana. Acompanhe o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 7.35s - 19-03-22
A RECEITA:
Ingredientes:
1 pacote de massa de lasanha
1 kg de ricota
3 colheres de sopa de cebolinha picada
600g de molho de tomate pronto
200g de mussarela ralada
2 berinjelas
2 abobrinhas
1 xícara de chá de folhas de manjericão
Azeite, sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Em água fervente, cozinhe a massa por partes durante quatro minutos
Escorra, unte com bastante azeite e reserve
Em um recipiente, passe a ricota na peneira e acrescente 180ml de azeite, a cebolinha, o sal e a pimenta. Misture bem e reserve
Corte em lâminas a berinjela e a abobrinha. Tempere com sal e pimenta
Doure ambas em uma frigideira com azeite. Reserve
Disponha em uma travessa, uma fina camada de molho de tomate, uma camada de massa, uma de Ricota temperada, uma de berinjela, outra de molho de tomate, outra de massa, outra de Ricota temperada, uma de abobrinha e assim sucessivamente. Por fim, coloque uma camada de molho de tomate e a mussarela
Levar ao forno, preaquecido por 20 a 30 minutos
Sirva logo em seguida

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