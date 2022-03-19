Para quem não gosta ou quer economizar na carne: lasanha vegetariana é a receita do chef Juarez

Lasanha vegetariana é o prato do CBN e as Dicas do Chef Crédito: Pixabay

O número de pessoas que vem aderindo o vegetarianismo, regime alimentar que exclui os produtos de origem animal, vem crescendo nos últimos anos. E foi pensando nisso que o chef Juarez Campos ensina, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", uma receita especial para esse público: uma lasanha vegetariana. Acompanhe o passo a passo!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 7.35s - 19-03-22

A RECEITA:

Ingredientes:

1 pacote de massa de lasanha

1 kg de ricota

3 colheres de sopa de cebolinha picada

600g de molho de tomate pronto

200g de mussarela ralada

2 berinjelas

2 abobrinhas

1 xícara de chá de folhas de manjericão

Azeite, sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Em água fervente, cozinhe a massa por partes durante quatro minutos

Escorra, unte com bastante azeite e reserve

Em um recipiente, passe a ricota na peneira e acrescente 180ml de azeite, a cebolinha, o sal e a pimenta. Misture bem e reserve

Corte em lâminas a berinjela e a abobrinha. Tempere com sal e pimenta

Doure ambas em uma frigideira com azeite. Reserve

Disponha em uma travessa, uma fina camada de molho de tomate, uma camada de massa, uma de Ricota temperada, uma de berinjela, outra de molho de tomate, outra de massa, outra de Ricota temperada, uma de abobrinha e assim sucessivamente. Por fim, coloque uma camada de molho de tomate e a mussarela

Levar ao forno, preaquecido por 20 a 30 minutos