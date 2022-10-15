Para o seu livro de receitas: penne à parisiense é a dica do chef Juarez

A hora mais gostosa do sábado hoje tem inspiração francesa, mas com cara brasileira! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita para quem não abre a mão de uma boa massa – o prato é um penne à parisiense. Vamos ao preparo? Ouça a conversa completa!
A RECEITA:
Ingredientes:
½ pacote de macarrão penne cozido al dente (250g)
2 colheres de sopa de manteiga
½ cebola picada
2 colheres de sopa de farinha de trigo
2 xícaras de leite
½ caixinha de creme de leite
1 xícara de chá de ervilha congelada
200g de presunto em cubos
Queijo Parmesão ralado a gosto
Noz-moscada e sal a gosto
1 xícara de champignon em conserva fatiado (Ou fresco laminado e refogado na manteiga)
Preparo:
Em uma frigideira grande em fogo médio, acrescente a manteiga, o azeite e refogue a cebola até dourar
Adicione a farinha de trigo e deixe cozinhar em fogo médio até que essa mistura doure
Abaixe o fogo, adicione o leite e misture bem para não empelotar
Continue mexendo até que a mistura fique homogênea e comece a engrossar
Acrescente as ervilhas, os cubinhos de presunto, os champignons, o queijo ralado e mexa até que o queijo esteja bem incorporado
Misture a massa ao molho e sirva.