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CBN e as Dicas do Chef

Para o Natal: como preparar um 'suflê' de bacalhau com camarões

Confira o passo a passo do Chef Juarez Campos

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 11:58

Publicado em 

04 dez 2021 às 11:58
Juarez Campos, chef de cozinha
Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini
Dezembro chegou e com ele começa a temporada de receitas que podem ser uma opção para a ceia de Natal! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo de um 'suflê de bacalhau com camarões', receita super especial e delicada para a data. Acompanhe o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 04-12-21
A receita [Rende 5 a 6 porções]

Ingredientes

  • 5 colheres de sopa de azeite
  • 1 alho-poró picadinho (parte branca)
  • 1 cebola picada
  • 300g de camarão médio limpos cortados no meio
  • 3 xícaras de chá de bacalhau dessalgado cozido e desfiado
  • 2 tomates sem sementes picados
  • 1 xícara de chá de azeitonas verdes picados
  • 2 xícaras de chá de leite
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • 5 ovos (claras e gemas separados)
  • 1 colher de sopa de maisena
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Salsa e cebolinha picados
  • Manteiga para untar

Preparo

  • Aqueça uma panela com o azeite em fogo médio e frite a cebola, o alho e os camarões temperados até dourar
  • Adicione o bacalhau, os tomates, as azeitonas e refogue por mais 3 minutos
  • Junte metade do leite, sal, pimenta e cozinhe por 3 minutos
  • Em uma tigela, misture o leite restante, as gemas e a maisena
  • Despeje na panela com o refogado a salsa e a cebolinha e cozinhe até engrossar levemente
  • Deixe amornar, acerte o tempero. Na batedeira, bata as claras em neve com uma pitada de sal e misture delicadamente ao creme
  • Transfira para refratários individuais untados, cubra com o parmesão e leve ao forno médio a 200ºC pré-aquecido por 30 minutos ou até dourar
  • Sirva em seguida.

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