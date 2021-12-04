Para o Natal: como preparar um 'suflê' de bacalhau com camarões

Dezembro chegou e com ele começa a temporada de receitas que podem ser uma opção para a ceia de Natal! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo de um 'suflê de bacalhau com camarões', receita super especial e delicada para a data. Acompanhe o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 04-12-21
A receita [Rende 5 a 6 porções]
Ingredientes
- 5 colheres de sopa de azeite
- 1 alho-poró picadinho (parte branca)
- 1 cebola picada
- 300g de camarão médio limpos cortados no meio
- 3 xícaras de chá de bacalhau dessalgado cozido e desfiado
- 2 tomates sem sementes picados
- 1 xícara de chá de azeitonas verdes picados
- 2 xícaras de chá de leite
- Sal e pimenta do reino a gosto
- 5 ovos (claras e gemas separados)
- 1 colher de sopa de maisena
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Salsa e cebolinha picados
- Manteiga para untar
Preparo
- Aqueça uma panela com o azeite em fogo médio e frite a cebola, o alho e os camarões temperados até dourar
- Adicione o bacalhau, os tomates, as azeitonas e refogue por mais 3 minutos
- Junte metade do leite, sal, pimenta e cozinhe por 3 minutos
- Em uma tigela, misture o leite restante, as gemas e a maisena
- Despeje na panela com o refogado a salsa e a cebolinha e cozinhe até engrossar levemente
- Deixe amornar, acerte o tempero. Na batedeira, bata as claras em neve com uma pitada de sal e misture delicadamente ao creme
- Transfira para refratários individuais untados, cubra com o parmesão e leve ao forno médio a 200ºC pré-aquecido por 30 minutos ou até dourar
- Sirva em seguida.