Para o Dia dos Namorados: pudim de bacalhau com pimenta biquinho

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o clima é de receita afetiva para o Dia dos Namorados! O Chef Juarez Campos ensina a preparar uma receita de pudim de bacalhau com pimenta biquinho. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - PUDIM BACALHAU - 07.02s - 10-06-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes: 8 a 10 porções
500g de bacalhau dessalgado e desfiado
4 dentes de alho picados
1 cebola bem picada
50ml de azeite de oliva
100g de manteiga
½ litro de leite
100g de farinha de trigo
50g de pimenta biquinho em conserva
6 ovos batidos
1 colher de sopa de salsa picada
Sal a gosto
Água quanto baste
Preparo:
Ferva o bacalhau em água por 10 minutos.
Escorra e reserve separadamente o bacalhau cozido e a água da fervura.
Leve a cebola e o alho em fogo médio com o azeite e metade da manteiga e deixe murchar bem.
Juntar a farinha e o leite aos poucos, mexendo sempre.
Adicionar ½ litro de água do cozimento e misture.
Mantenha o fogo até ferver e formar um creme. Retire e reserve.
Em uma tigela, adicione ao creme reservado os ovos, a salsa, o bacalhau e a pimenta biquinho. Acerte o sal e misture delicadamente. Unte uma forma de pudim com o restante da manteiga, coloque a mistura reservada e leve ao forno médio a 180ºC em banho Maria por 45 minutos.
Desenforme e reserve.
Para servir: Corte o pudim em fatias e sirva com o molho de sua preferência, por exemplo molho de tomate com camarões.