Para o Dia dos Namorados: pudim de bacalhau com pimenta biquinho

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o clima é de receita afetiva para o Dia dos Namorados! O Chef Juarez Campos ensina a preparar uma receita de pudim de bacalhau com pimenta biquinho. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - PUDIM BACALHAU - 07.02s - 10-06-23.mp3

A RECEITA:

Ingredientes: 8 a 10 porções

500g de bacalhau dessalgado e desfiado

4 dentes de alho picados

1 cebola bem picada

50ml de azeite de oliva

100g de manteiga

½ litro de leite

100g de farinha de trigo

50g de pimenta biquinho em conserva

6 ovos batidos

1 colher de sopa de salsa picada

Sal a gosto

Água quanto baste

Preparo:

Ferva o bacalhau em água por 10 minutos.

Escorra e reserve separadamente o bacalhau cozido e a água da fervura.

Leve a cebola e o alho em fogo médio com o azeite e metade da manteiga e deixe murchar bem.

Juntar a farinha e o leite aos poucos, mexendo sempre.

Adicionar ½ litro de água do cozimento e misture.

Mantenha o fogo até ferver e formar um creme. Retire e reserve.

Em uma tigela, adicione ao creme reservado os ovos, a salsa, o bacalhau e a pimenta biquinho. Acerte o sal e misture delicadamente. Unte uma forma de pudim com o restante da manteiga, coloque a mistura reservada e leve ao forno médio a 180ºC em banho Maria por 45 minutos.

Desenforme e reserve.