Para o Dia das Mães: aprenda a fazer uma lasanha verde com creme de camarão e alho-poró

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Domingo, reunião de família e um prato típico para a data: lasanha! E não é uma lasanha qualquer. A receita é de lasanha verde com creme de camarão e alho-poró. Em conversa com o jornalista José Carlos Schaeffer, o Chef Juarez Campos nos ajuda na preparação da deliciosa receita. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - LASANHA - 9.45s - 13-05-23

A RECEITA:

Ingredientes: (4 porções)

600g de camarões médios sem cascas

1 cebola media picada

4 dentes de alho picados

4 tomates sem pele e sem sementes picados

½ xícara de caldo de camarão

½ xícara de azeite

1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de cebolinha verde picada.

2 xicaras de molho branco ( bechamel )

2 talos grossos de alho porró fatiados

2 talos grossos de aipo fatiados

1 pacote de massa de lasanha verde pré cozida

1 colher de sopa de parmesão ralado

½ xícara de vinho branco seco

Preparo:

Refogar a cebola, alho, alho porro e aipo no azeite

Juntar os tomates e refogar para desmanchar parcialmente

Adicionar os camarões temperados e refogar

Flambar com conhaque e perfumar com vinho branco seco

Adicionar o caldo de camarões

Juntar o molho branco e misture

Verifique o tempero e textura

Adicionar salsa, cebolinha e misturar.

Montagem:

Intercale camadas de lasanha e creme de camarões

A ultima camada deve ser de creme de camarões

Polvilhe parmesão ralado e leve ao forno quente (250 graus) até dourar.