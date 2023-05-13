Para o Dia das Mães: aprenda a fazer uma lasanha verde com creme de camarão e alho-poró

Domingo, reunião de família e um prato típico para a data: lasanha! E não é uma lasanha qualquer. A receita é de lasanha verde com creme de camarão e alho-poró. Em conversa com o jornalista José Carlos Schaeffer, o Chef Juarez Campos nos ajuda na preparação da deliciosa receita. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - LASANHA - 9.45s - 13-05-23
A RECEITA:
Ingredientes: (4 porções)
600g de camarões médios sem cascas
1 cebola media picada
4 dentes de alho picados
4 tomates sem pele e sem sementes picados
½ xícara de caldo de camarão
½ xícara de azeite
1 colher de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de cebolinha verde picada.
2 xicaras de molho branco ( bechamel )
2 talos grossos de alho porró fatiados
2 talos grossos de aipo fatiados
1 pacote de massa de lasanha verde pré cozida
1 colher de sopa de parmesão ralado
½ xícara de vinho branco seco
Preparo:
Refogar a cebola, alho, alho porro e aipo no azeite
Juntar os tomates e refogar para desmanchar parcialmente
Adicionar os camarões temperados e refogar
Flambar com conhaque e perfumar com vinho branco seco
Adicionar o caldo de camarões
Juntar o molho branco e misture
Verifique o tempero e textura
Adicionar salsa, cebolinha e misturar.
Montagem:
Intercale camadas de lasanha e creme de camarões
A ultima camada deve ser de creme de camarões
Polvilhe parmesão ralado e leve ao forno quente (250 graus) até dourar.
OBS: Pode utilizar a massa negra também