Para o carnaval: aprenda o preparo do feijão com costelinha e legumes

No quadro Dicas do Chef deste sábado (14), a receita está valendo para o Carnaval. Vamos acompanhar o preparo do feijão carioca com costelinha e legumes. Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos.
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - FEIJÃO - 10.39s - 14-02-26.mp3
Ingredientes: (4 a 6 porções)
500g de feijão carioca
100g de bacon em pedaços médios
200g de linguiça fresca
6 ripas de costela de porco
6 dentes de alho picados
2 cebolas médias picadas
1 lata de tomates pelados
3 folhas de louro
1 colher de sopa de cominho
1 colher de sopa de colorau
1 cenoura em pedaços grandes
1 batata em pedaços grandes
Sal agosto
Preparo:
Deixar o feijão de molho na noite anterior.
Numa panela grande, frite o bacon na própria gordura, doure a linguiça e a costelinha. Reserve as carnes.
Na mesma panela, refogue o alho e a cebola.
Junte o tomate, o louro, o cominho e o colorau.
Cozinhe até obter um molho espesso.
Devolva as carnes à panela, junte o feijão e os legumes e cubra com água fervente.
Cozinhe até o feijão e a batata ficarem macios, adicionando água sempre que necessário para obter um caldo consistente.
Ajuste o sal e sirva com arroz.