Para o almoço: talharim com ragu de cogumelos, presunto de parma e rúcula

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita original da Toscana, na Itália: talharim com ragu de cogumelos, presunto de parma e rúcula. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TALHARIM - 12.47s - 22-03-25
A RECEITA: Talharim Com Ragu de Cogumelos, Presunto de Parma e Rúcula
Ingredientes
Ingredientes
- 500g de talharim italiano
- 15g de funghi Porcini seco
- 300g de cogumelos Paris fatiados
- 150g de cogumelos Portobello fatiados
- 150g de de cogumelo Shitake fatiados
- 300ml de creme de leite fresco
- Fatias de presunto de Parma e tiras medias
- Folhas ou tirinhas de rúcula
- Lascas de Grana Padano
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho picados
- ½ xícara de vinho branco seco
- 3 xícaras de caldo de carne
- Salsa e cebolinha picadas
- Manteiga
- Azeite
- Deixar o Porcini de molho em caldo de carne quente por 15 minutos
- Peneirar, picar bem os Porcini e reservar o caldo
- Refogar a cebola e alho no azeite
- Juntar os Porcini, Paris, Portobello e Shitake e refogar bem
- Perfumar com vinho branco seco
- Juntar o caldo do Porcini e deixar reduzir a metade
- Adicionar o creme de leite e reduzir novamente
- Juntar a salsa e cebolinha acertar a textura e o tempero
- Adicionar a massa pré-cozida al dente e misturar
- Servir com tirinhas de Parma, rúcula e polvilhado com de Grana Padano