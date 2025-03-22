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CBN e as Dicas do Chef

Para o almoço: talharim com ragu de cogumelos, presunto de parma e rúcula

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez!

Publicado em 22 de Março de 2025 às 11:24

Publicado em 

22 mar 2025 às 11:24
Talharim de pupunha com cogumelos, pesto de coentro e purê de semente de jaca do restaurante Cafe Haus.
Talharim e cogumelos são os ingredientes principais dessa receita Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita original da Toscana, na Itália: talharim com ragu de cogumelos, presunto de parma e rúcula. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TALHARIM - 12.47s - 22-03-25
A RECEITA: Talharim Com Ragu de Cogumelos, Presunto de Parma e Rúcula
Ingredientes
  • 500g de talharim italiano
  • 15g de funghi Porcini seco
  • 300g de cogumelos Paris fatiados
  • 150g de cogumelos Portobello fatiados
  • 150g de de cogumelo Shitake fatiados
  • 300ml de creme de leite fresco
  • Fatias de presunto de Parma e tiras medias
  • Folhas ou tirinhas de rúcula
  • Lascas de Grana Padano
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alho picados
  • ½ xícara de vinho branco seco
  • 3 xícaras de caldo de carne
  • Salsa e cebolinha picadas
  • Manteiga
  • Azeite
Preparo do Ragu de cogumelos
  • Deixar o Porcini de molho em caldo de carne quente por 15 minutos
  • Peneirar, picar bem os Porcini e reservar o caldo
  • Refogar a cebola e alho no azeite
  • Juntar os Porcini, Paris, Portobello e Shitake e refogar bem
  • Perfumar com vinho branco seco
  • Juntar o caldo do Porcini e deixar reduzir a metade
  • Adicionar o creme de leite e reduzir novamente
  • Juntar a salsa e cebolinha acertar a textura e o tempero
  • Adicionar a massa pré-cozida al dente e misturar
  • Servir com tirinhas de Parma, rúcula e polvilhado com de Grana Padano

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