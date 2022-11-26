Para fazer rápido: torta de liquidificador é a receita do chef!

Um prato de preparo rápido e para fazer com a ajuda da família. A receita desta semana do "CBN e as Dicas do Chef" é uma torta de liquidificador. Ouça o passo a passo da conversa com Juarez Campos!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA - 7.05s - 26-11-22.mp3
A RECEITA:
Recheio:
1 e ½ linguiça calabresa ralada crua
300g de queijo mussarela ralada.
Ingredientes:
Massa
3 ovos
1 e ½ xícaras de leite
2 xícaras de farinha de trigo
½ xícara de óleo
1 caixinha de creme de leite
50g de queijo Parmesão ralado
1 colher de sopa de fermento em pó
1 pitada de sal
Preparo:
Bater no liquidificador os ovos, o leite, a farinha de trigo, o óleo, o creme de leite, o queijo ralado, o fermento e a pitada de sal.
Forma untada e enfarinhada, coloque um pouco da massa, um pouco do recheio, massa novamente e finalize com a massa, forno a 200ºC por aproximadamente 35 minutos até dourar.