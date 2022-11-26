Para fazer rápido: torta de liquidificador é a receita do chef!

Torta do chef Juarez Crédito: Pexels

Um prato de preparo rápido e para fazer com a ajuda da família. A receita desta semana do "CBN e as Dicas do Chef" é uma torta de liquidificador. Ouça o passo a passo da conversa com Juarez Campos!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA - 7.05s - 26-11-22.mp3

A RECEITA:

Recheio:

1 e ½ linguiça calabresa ralada crua

300g de queijo mussarela ralada.

Ingredientes:

Massa

3 ovos

1 e ½ xícaras de leite

2 xícaras de farinha de trigo

½ xícara de óleo

1 caixinha de creme de leite

50g de queijo Parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Preparo:

Bater no liquidificador os ovos, o leite, a farinha de trigo, o óleo, o creme de leite, o queijo ralado, o fermento e a pitada de sal.