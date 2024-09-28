Para fazer em família: Arroz de Siri e Camarões à Capixaba

Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal

Finalizando a série de receitas com sabor capixaba, aprenda com o chef Juarez Campos o preparo do arroz de siri e camarões à capixaba. Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos.

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - ARROZ DE SIRI - 10.00s - 28-09-24.mp3

Ingredientes: 4 porções

400g de siri desfiado

200g de camarões médios sem casca e limpos

250g de arroz cozido em caldo de peixe se possível

500ml de caldo de peixe

40ml de azeite extra virgem

2 colheres de sopa de óleo de urucum

6 tomates grandes, maduros, sem sementes e em cubos

2 cebolas médias picadas

2 dentes alho grandes picados

1/3 de pimenta dedo de moça sem sementes picada

1 pimenta de cheiro picada

1 maço de coentro fresco picado

½ maço de cebolinha verde picada

Sal e pimenta do reino a gosto

Pimenta malagueta em conserva a gosto

Zest de limão siciliano

Preparo:

Refogar a cebola e alho no azeite.

Salpicar um pouco de sal.

Juntar o siri, tomates, coentro, óleo de urucum e caldo de peixe.

Deixar cozinhar tampado até os tomates desmancharem.

Juntar os camarões temperados com sal e pimenta do reino.

Adicionar o arroz já cozido , a metade da cebolinha, a dedo de moça e a pimenta de cheiro.

Misturar bem e se precisar juntar mais caldo de peixe. Deve ficar úmido.

Acertar o tempero