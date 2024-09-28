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CBN e as Dicas do Chef

Para fazer em família: Arroz de Siri e Camarões à Capixaba

Ouça as dicas do chef Juarez Campos

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 11:15

Publicado em 

28 set 2024 às 11:15
Juarez Campos, comentarista de gastronomia
Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal
Finalizando a série de receitas com sabor capixaba, aprenda com o chef Juarez Campos o preparo do arroz de siri e camarões à capixaba. Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos. 
CBN E AS DICAS DO CHEFE - ARROZ DE SIRI - 10.00s - 28-09-24.mp3
Ingredientes: 4 porções
400g de siri desfiado
200g de camarões médios sem casca e limpos
250g de arroz cozido em caldo de peixe se possível
500ml de caldo de peixe
40ml de azeite extra virgem
2 colheres de sopa de óleo de urucum
6 tomates grandes, maduros, sem sementes e em cubos
2 cebolas médias picadas
2 dentes alho grandes picados
1/3 de pimenta dedo de moça sem sementes picada
1 pimenta de cheiro picada
1 maço de coentro fresco picado
½ maço de cebolinha verde picada
Sal e pimenta do reino a gosto
Pimenta malagueta em conserva a gosto
Zest de limão siciliano
Preparo:
Refogar a cebola e alho no azeite.
Salpicar um pouco de sal.
Juntar o siri, tomates, coentro, óleo de urucum e caldo de peixe.
Deixar cozinhar tampado até os tomates desmancharem.
Juntar os camarões temperados com sal e pimenta do reino.
Adicionar o arroz já cozido , a metade da cebolinha, a dedo de moça e a pimenta de cheiro.
Misturar bem e se precisar juntar mais caldo de peixe. Deve ficar úmido.
Acertar o tempero
Servir salpicado com cebolinha verde, zest de limão siciliano e um fio de azeite.

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