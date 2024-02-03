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CBN e as Dicas do Chef

Para dar tempo para o Carnaval: espeto de carne moída e queijo coalho

Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 11:22

Publicado em 

03 fev 2024 às 11:22
Juarez Campos, chef de cozinha
Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini
Uma receita simples e prática, já no clima de Carnaval. Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos ajuda a preparar um espeto de carne moída e queijo coalho. Vamos a receita:
CBN E AS DICAS DO CHEFE - ESPETO - 7.04s - 03-02-24
A RECEITA:
Ingredientes:
400g de carne moída
4 espetos de queijo coalho
200g de bacon fatiado
½ pacote de creme ou sopa de cebola
Pimenta do reino a gosto
Preparo:
Misture a carne moída com o creme de cebola e tempere com pimenta do reino.
Envolva cada espeto de queijo coalho (só o queijo) com a carne moída.
Envolva o espeto de queijo e carne moída com as fatias de bacon.
Asse no forno a 250ºC por 45 minutos ou no Air-fryer por 30 minutos a 200ºC ou até dourar (forre a Air-fryer com papel alumínio e vire na metade da cocção).

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