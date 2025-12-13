Para ceias de fim de ano: filé mignon com queijo brie e presunto de Parma

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o Chef Juarez Campos traz uma receita de prato sofisticado e delicioso para as festas de fim de ano: filé recheado de brie e parma com molho chianti, panceta e figos caramelizados. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - FILÉ RECHEADO - 11.54s - 13-12-25.mp3
- RECEITA: Filé Recheado de Brie e Parma com Molho Chianti, Panceta e Figos Caramelizados
- Ingredientes do Filé (4 porções)
- 600g de miolo do file mignon
- 120g de presunto de Parma fatiado
- 120g de queijo brie amassado
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Ingredientes do Molho
- 100g de panceta ou bacon em tirinhas
- 300g de aparas de file mignon
- 1 cebola picada
- 1 cenoura picada
- 1 talo de aipo picado
- 2 dentes de alho picados
- 1 alho porró fatiado
- 1 garrafa de vinho Chianti (ou qualquer Sangiovese)
- 1 colher de sopa de extrato de tomates
- 1 xicara de caldo de carne
- 1 colher de sobremesa de farinha de trigo
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 ramo de tomilho
- 1 colher de chá de açúcar
- 4 figos caramelizados picados ou a gosto (com a calda)
- Preparo da Carne
- Abrir o filé mignon como se fosse um bife grande e bater suavemente para afinar.
- Temperar os dois lados com sal e pimenta do reino.
- Cobrir com fatias de presunto de Parma.
- Sobre o presunto colocar o queijo Brie amassado.
- Enrolar no sentido o comprimento e amarrar bem.
- Em uma frigideira grande aquecer o azeite e dourar de todos os lados em fogo médio.
- Levar ao forno pré-aquecido a 200ºC e assar de 25 a 35 minutos dependendo do ponto desejado.
- Deixe descansar alguns minutos, retirar o barbante e servir fatiado sobre o molho.
- Preparo do Molho
- Dourar a panceta e reservar.
- Dourar as aparas de carne no azeite.
- Juntar cebola, cenoura, aipo, alho e alho porró e refogar.
- Polvilhar com o trigo e refogar um pouco mais.
- Juntar o extrato de tomate, o açúcar e deixar caramelizar um pouco.
- Adicionar vinho e deixar reduzir à metade.
- Juntar o tomilho, o caldo e deixar cozinhar até reduzir à metade de novo.
- Peneirar, juntar os figos, a panceta frita e dar fervura.
- Acertar o tempero, a textura e a quantidade de figos a seu gosto.