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CBN e as Dicas do Chef

Para ceias de fim de ano: filé mignon com queijo brie e presunto de Parma

Os detalhes dessa deliciosa receita com o Chef Juarez Campos

Publicado em 13 de Dezembro de 2025 às 11:08

Publicado em 

13 dez 2025 às 11:08
Filet Mignon
Filet Mignon Crédito: Pixabay
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o Chef Juarez Campos traz uma receita de prato sofisticado e delicioso para as festas de fim de ano: filé recheado de brie e parma com molho chianti, panceta e figos caramelizados. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - FILÉ RECHEADO - 11.54s - 13-12-25.mp3
  • RECEITA: Filé Recheado de Brie e Parma com Molho Chianti, Panceta e Figos Caramelizados
  • Ingredientes do Filé (4 porções)
    - 600g de miolo do file mignon
    - 120g de presunto de Parma fatiado
    - 120g de queijo brie amassado
    - 4 colheres de sopa de azeite de oliva
    - Sal e pimenta do reino a gosto
  • Ingredientes do Molho
    - 100g de panceta ou bacon em tirinhas
    - 300g de aparas de file mignon
    - 1 cebola picada
    - 1 cenoura picada
    - 1 talo de aipo picado
    - 2 dentes de alho picados
    - 1 alho porró fatiado
    - 1 garrafa de vinho Chianti (ou qualquer Sangiovese)
    - 1 colher de sopa de extrato de tomates
    - 1 xicara de caldo de carne
    - 1 colher de sobremesa de farinha de trigo
    - 4 colheres de sopa de azeite
    - 1 ramo de tomilho
    - 1 colher de chá de açúcar
    - 4 figos caramelizados picados ou a gosto (com a calda)
  • Preparo da Carne
    - Abrir o filé mignon como se fosse um bife grande e bater suavemente para afinar.
    - Temperar os dois lados com sal e pimenta do reino.
    - Cobrir com fatias de presunto de Parma.
    - Sobre o presunto colocar o queijo Brie amassado.
    - Enrolar no sentido o comprimento e amarrar bem.
    - Em uma frigideira grande aquecer o azeite e dourar de todos os lados em fogo médio.
    - Levar ao forno pré-aquecido a 200ºC e assar de 25 a 35 minutos dependendo do ponto desejado.
    - Deixe descansar alguns minutos, retirar o barbante e servir fatiado sobre o molho.
  • Preparo do Molho
    - Dourar a panceta e reservar.
    - Dourar as aparas de carne no azeite.
    - Juntar cebola, cenoura, aipo, alho e alho porró e refogar.
    - Polvilhar com o trigo e refogar um pouco mais.
    - Juntar o extrato de tomate, o açúcar e deixar caramelizar um pouco.
    - Adicionar vinho e deixar reduzir à metade.
    - Juntar o tomilho, o caldo e deixar cozinhar até reduzir à metade de novo.
    - Peneirar, juntar os figos, a panceta frita e dar fervura.
    - Acertar o tempero, a textura e a quantidade de figos a seu gosto.

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