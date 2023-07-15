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CBN e as Dicas do Chef

Para aquecer neste frio: sopa de camarão, macarrão e feijão

Ouça o passo a passo desta receita com o Chef Juarez Campos

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 11:52

Publicado em 

15 jul 2023 às 11:52
Juarez Campos, chef de cozinha
Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini
Uma receita para os dias de frio, com temperaturas mais amenas. Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos nos ensina a preparar uma sopa de camarão, macarrão e feijão. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 15-07-23

Ingredientes (4 porções):

  • 1 cebola média picada
  • 1 cenoura pequena em cubos
  • 1 aipo picado
  • 2 dentes de alho picadinho
  • 50g de bacon em cubinhos (opcional)
  • 100g de feijão branco cozido
  • 100g de macarrão tubulado cozida al dente
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 200g de camarões médios sem casca e limpos
  • Alecrim
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • ½ xícara de molho de tomate
  • 1 litro de caldo de peixe ou legumes
  • Sal e pimenta a gosto
  • Azeite extra virgem frutado

Preparo:

Refogar a cebola, cenoura, aipo, bacon e alho na manteiga e azeite
Juntar o molho de tomate e refogue
À parte passe metade do feijão no liquidificador
Juntar o feijão batido com o inteiro
Juntar o caldo e o alecrim.
Deixar cozinhar para ganhar consistência
Juntar a massa, os camarões temperados com sal e pimenta do reino e se precisar mais caldo, cozinhar um pouco
Verificar o tempero e juntar a salsa
Um fio de azeite extravirgem na hora de servir

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