Para aquecer neste frio: sopa de camarão, macarrão e feijão

Uma receita para os dias de frio, com temperaturas mais amenas. Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos nos ensina a preparar uma sopa de camarão, macarrão e feijão. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 15-07-23
Ingredientes (4 porções):
- 1 cebola média picada
- 1 cenoura pequena em cubos
- 1 aipo picado
- 2 dentes de alho picadinho
- 50g de bacon em cubinhos (opcional)
- 100g de feijão branco cozido
- 100g de macarrão tubulado cozida al dente
- 1 colher de sopa de manteiga
- 200g de camarões médios sem casca e limpos
- Alecrim
- 2 colheres de sopa de azeite
- ½ xícara de molho de tomate
- 1 litro de caldo de peixe ou legumes
- Sal e pimenta a gosto
- Azeite extra virgem frutado
Preparo:
Refogar a cebola, cenoura, aipo, bacon e alho na manteiga e azeite
Juntar o molho de tomate e refogue
À parte passe metade do feijão no liquidificador
Juntar o feijão batido com o inteiro
Juntar o caldo e o alecrim.
Deixar cozinhar para ganhar consistência
Juntar a massa, os camarões temperados com sal e pimenta do reino e se precisar mais caldo, cozinhar um pouco
Verificar o tempero e juntar a salsa
Um fio de azeite extravirgem na hora de servir