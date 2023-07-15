Para aquecer neste frio: sopa de camarão, macarrão e feijão

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Uma receita para os dias de frio, com temperaturas mais amenas. Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos nos ensina a preparar uma sopa de camarão, macarrão e feijão. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 15-07-23

Ingredientes (4 porções):

1 cebola média picada



1 cenoura pequena em cubos



1 aipo picado



2 dentes de alho picadinho



50g de bacon em cubinhos (opcional)



100g de feijão branco cozido



100g de macarrão tubulado cozida al dente



1 colher de sopa de manteiga



200g de camarões médios sem casca e limpos



Alecrim



2 colheres de sopa de azeite



½ xícara de molho de tomate



1 litro de caldo de peixe ou legumes



Sal e pimenta a gosto



Azeite extra virgem frutado



Preparo:

Refogar a cebola, cenoura, aipo, bacon e alho na manteiga e azeite

Juntar o molho de tomate e refogue

À parte passe metade do feijão no liquidificador

Juntar o feijão batido com o inteiro

Juntar o caldo e o alecrim.

Deixar cozinhar para ganhar consistência

Juntar a massa, os camarões temperados com sal e pimenta do reino e se precisar mais caldo, cozinhar um pouco

Verificar o tempero e juntar a salsa