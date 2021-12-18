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CBN e as Dicas do Chef

Para adoçar o Natal: como preparar 'sorvete de panetone'

Confira o passo a passo do Chef Juarez Campos

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 12:41

Publicado em 

18 dez 2021 às 12:41
Panetone
Panetone.jpg Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, após ensinar receitas de entrada e prato principal, o chef Juarez Campos ensina o preparo de uma sobremesa para adoçar o Natal. É um delicioso 'sorvete de panetone'. Ouça o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 18-12-21

A receita:

Ingredientes do creme
  • 3 xícaras de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 3 gemas
  • 4 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 caixinha de creme de leite
  • Raspas de 1 laranja
  • 2 colheres de chá de raspas de limão
Ingredientes do merengue
  • 3 claras
  • 1 xícara de chá de açúcar refinado
Ingredientes da montagem
  • 1 xícara de chá de frutas cristalizadas
  • 2 colheres de sopa de uvas passas pretas
  • 2 e 1/2 xícara de chá de panetone de frutas em cubinhos
  • Calda de caramelo e nozes picadas a gosto
Preparo do creme
  • Aqueça o leite com o açúcar
  • Em uma tigela, misture as gemas com o amido. Reserve
  • Quando o leite amornar, adicione-o à mistura de gemas lentamente, mexendo sempre para não empelotar
  • Volte a mistura para a panela e cozinhe até engrossar
  • Desligue o fogo e adicione o creme de leite e as raspas
  • Transfira para um refratário e cubra com filme plástico
  • Reserve na geladeira até esfriar bem.
Preparo do merengue
  • Em uma tigela, em banho maria, sem parar de mexer, aqueça as claras com o açúcar até dissolver bem, mas sem cozinhar as claras.
  • Na batedeira, bata as claras até esfriar e formar um merengue firme
Montagem
  • Adicione ao creme reservado as frutas cristalizadas e as passas. Junte o merengue, aos poucos misturando bem. Acrescente o panetone e misture delicadamente.
  • Coloque em um refratário, tampe e leve ao freezer por pelo menos seis horas.
  • Sirva acompanhado da calda de caramelo e nozes.

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