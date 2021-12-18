Para adoçar o Natal: como preparar 'sorvete de panetone'

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, após ensinar receitas de entrada e prato principal, o chef Juarez Campos ensina o preparo de uma sobremesa para adoçar o Natal. É um delicioso 'sorvete de panetone'. Ouça o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 18-12-21
A receita:
Ingredientes do creme
- 3 xícaras de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 3 gemas
- 4 colheres de sopa de amido de milho
- 1 caixinha de creme de leite
- Raspas de 1 laranja
- 2 colheres de chá de raspas de limão
Ingredientes do merengue
- 3 claras
- 1 xícara de chá de açúcar refinado
Ingredientes da montagem
- 1 xícara de chá de frutas cristalizadas
- 2 colheres de sopa de uvas passas pretas
- 2 e 1/2 xícara de chá de panetone de frutas em cubinhos
- Calda de caramelo e nozes picadas a gosto
Preparo do creme
- Aqueça o leite com o açúcar
- Em uma tigela, misture as gemas com o amido. Reserve
- Quando o leite amornar, adicione-o à mistura de gemas lentamente, mexendo sempre para não empelotar
- Volte a mistura para a panela e cozinhe até engrossar
- Desligue o fogo e adicione o creme de leite e as raspas
- Transfira para um refratário e cubra com filme plástico
- Reserve na geladeira até esfriar bem.
Preparo do merengue
- Em uma tigela, em banho maria, sem parar de mexer, aqueça as claras com o açúcar até dissolver bem, mas sem cozinhar as claras.
- Na batedeira, bata as claras até esfriar e formar um merengue firme
Montagem
- Adicione ao creme reservado as frutas cristalizadas e as passas. Junte o merengue, aos poucos misturando bem. Acrescente o panetone e misture delicadamente.
- Coloque em um refratário, tampe e leve ao freezer por pelo menos seis horas.
- Sirva acompanhado da calda de caramelo e nozes.