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CBN e as Dicas do Chef

Para adoçar a vida: receita de 'pudim de tapioca granulada'

A dica do chef Juarez Campos é uma grande pedida para as comemorações do Dia dos Pais

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 11:41

Publicado em 

07 ago 2021 às 11:41
Pudim de tapioca
Pudim de tapioca Crédito: Pixabay
Este domingo, 08 de agosto, é marcado pelo Dia dos Pais! Pensando nisso, Juarez Campos ensina o preparo de uma sobremesa para adoçar a data: um 'pudim de tapioca granulada', receita criada pelo chef Guto Medeiros, amigo do nosso chef Juarez. Ouça o CBN e as Dicas do Chef e aprenda o passo a passo!
A RECEITA:
Ingredientes:
250ml de leite
75g de tapioca granulada
1/2 lata de leite condensado
100ml de leite de coco
2 gemas e 1 ovo inteiro (ou três ovos inteiros)
150g de açúcar
75ml de água
Preparo:
Em uma tigela, hidrate a tapioca granulada com o leite quente por cerca de 30 minutos e reserve.
Em outra tigela, peneire os ovos, coloque o leite condensado e o leite de coco e misture bem.
Junte a tapioca hidratada e misture bem.
Em uma panela, adicione o açúcar e a água e derreta até o açúcar dissolver completamente.
Coloque a calda já fria no fundo de uma forma untada (com manteiga ou óleo).
Despeje a mistura de tapioca na forma. Tampe com papel alumínio.
Leve ao forno entre 160° e 170° em banho-maria por 1h30.
Após assado, retire do forno e deixe esfriar em temperatura ambiente. Depois, leve a geladeira por, no mínimo, 4 horas.
Depois, desenforme e sirva.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 07-08-21

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