Para adoçar a vida: aprenda a preparar pavê de cookies

Cookies Crédito: Pexels

A receita desta edição do CBN e as Dicas do Chef é para adoçar a vida! Juarez Campos ensina a preparação de um delicioso pavê de cookies. Ouça!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 8.10s - 08-07-22

A RECEITA:

Ingredientes:

2 gemas

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 lata de leite condensado

3 xícaras de leite

3 colheres de sopa de cacau em pó

1 xícara de chá de chocolate meio amargo ralado

1 colher de café de essência de baunilha

200g de cookies sabor baunilha com gotas de chocolate

Cookies e raspas de chocolate para decorar

Preparo:

Leve ao fogo as gemas, o amido de milho e a farinha de trigo. Mexa até misturar bem. Acrescente aos poucos o leite condensado e em seguida 2 xícaras de chá de leite.

Mexa sempre até engrossar.

Divida o creme em duas partes. Na primeira adicione a essência de baunilha, e na outra parte com o creme ainda quente, o cacau e o chocolate meio amargo. Misture bem.

Montagem:

Quebre os cookies e forre o fundo do refratário ou taça.

Espalhe o creme de baunilha.

Em seguida, faça mais uma camada de cookies. Distribua o creme de chocolate.

Decore com raspas e os cookies.