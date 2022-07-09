Para adoçar a vida: aprenda a preparar pavê de cookies

A receita desta edição do CBN e as Dicas do Chef é para adoçar a vida! Juarez Campos ensina a preparação de um delicioso pavê de cookies. Ouça!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 8.10s - 08-07-22
A RECEITA:
Ingredientes:
2 gemas
1 colher de sopa de amido de milho
1 colher de sopa de farinha de trigo
1 lata de leite condensado
3 xícaras de leite
3 colheres de sopa de cacau em pó
1 xícara de chá de chocolate meio amargo ralado
1 colher de café de essência de baunilha
200g de cookies sabor baunilha com gotas de chocolate
Cookies e raspas de chocolate para decorar
Preparo:
Leve ao fogo as gemas, o amido de milho e a farinha de trigo. Mexa até misturar bem. Acrescente aos poucos o leite condensado e em seguida 2 xícaras de chá de leite.
Mexa sempre até engrossar.
Divida o creme em duas partes. Na primeira adicione a essência de baunilha, e na outra parte com o creme ainda quente, o cacau e o chocolate meio amargo. Misture bem.
Montagem:
Quebre os cookies e forre o fundo do refratário ou taça.
Espalhe o creme de baunilha.
Em seguida, faça mais uma camada de cookies. Distribua o creme de chocolate.
Decore com raspas e os cookies.
Leve para gelar por pelo menos 2 horas. Sirva em seguida.