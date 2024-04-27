Para adoçar a família: pudim de ovomaltine é a receita da semana!

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos traz como destaque, aquelas receitas de sobremesas capazes de adoçar o fim de semana em família: é um pudim de ovomaltine. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - PUDIM - 27-04-24

A RECEITA:

Rendimento: 8 porções

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 xícara de leite

2 colheres de sopa de ovomaltine

1 colher de sopa de maisena

4 ovos

Calda:

1 xícara de açúcar

1 colher de sopa de ovomaltine

½ xícara de água

Preparo:

Calda:

Aqueça todos os ingredientes em fogo baixo, sem mexer até formar uma calda de caramelo.

Unte o fundo e a lateral da forma com a calda.

Pudim:

Bata no liquidificador o leite condensado, leite, ovomaltine, maisena e ovos.

Coloque na forma caramelizada e cubra com papel alumínio

Asse em forno médio de 180ºC em banho maria por 50 minutos ou até firmar

Espere esfriar e coloque na geladeira por duas horas