Para adoçar a família: pudim de ovomaltine é a receita da semana!

Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos traz como destaque, aquelas receitas de sobremesas capazes de adoçar o fim de semana em família: é um pudim de ovomaltine. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - PUDIM - 27-04-24
A RECEITA:
Rendimento: 8 porções
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 xícara de leite
2 colheres de sopa de ovomaltine
1 colher de sopa de maisena
4 ovos
Calda:
1 xícara de açúcar
1 colher de sopa de ovomaltine
½ xícara de água
Preparo:
Calda:
Aqueça todos os ingredientes em fogo baixo, sem mexer até formar uma calda de caramelo.
Unte o fundo e a lateral da forma com a calda.
Pudim:
Bata no liquidificador o leite condensado, leite, ovomaltine, maisena e ovos.
Coloque na forma caramelizada e cubra com papel alumínio
Asse em forno médio de 180ºC em banho maria por 50 minutos ou até firmar
Espere esfriar e coloque na geladeira por duas horas
Desenforme e sirva.