Para a virada do ano: salada de siri sobre gaspacho

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

A dica do chef Juarez Campos deste sábado é uma refrescante salada de Siri. Vamos ao preparo!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - SALADA DE SIRI - 27-12-25

Salada de Siri

Ingredientes (4 porções)

400g de carne de siri desfiada bem limpa

200g de camarões médios temperados e aferventados

1 cebola média picadinha

2 colheres de chá de ciboulette picada

2 colheres de chá de salsa picada

1/2 pimenta dedo de moça sem sementes picadas (ou a gosto)

1/2 pimenta de cheiro sem sementes e picadas (ou a gosto)

4 colheres de sopa de maionese light

Suco e zest de limão siciliano a gosto

Sal e pimenta do reino

Preparo:

Misture tudo e acerte o tempero

Coloque numa forma com furo no meio.

Montagem:

Desenforme no prato de servir.

Distribuir o gaspacho misturado com a guarnição (opcional).

Dar um fio de azeite.

Gaspacho

Ingredientes:

1kg de tomate cortado em cubos pequenos

2 pimentões vermelhos cortados em cubos pequenos

½ pepino descascado cortado em cubos pequenos

2 dentes de alho amassados

1 fatia de pão italiano cortada em cubos

1 xícara de café de azeite

½ colher de café de cominho em pó

½ xícara de chá de vinagre de jerez ou de maçã

Sal a gosto

Para a guarnição: (opcional)

½ cebola cortada em cubos pequenos

1 tomate cortado em cubos pequenos

½ pepino descascado cortado em cubos pequenos

½ pimentão vermelho cortado em cubos pequenos

Misture tudo e junte no Gaspacho temperado.

Preparo:

Em uma vasilha, junte os tomates, os pimentões, o pepino, o alho e o pão.

Tempere os ingredientes com o azeite, o cominho e o vinagre.

Cubra com água fria e deixe repousar até pouco antes de servir. Quando chegar essa hora, bata a mistura no liquidificador e coe com o auxílio de uma peneira grossa.