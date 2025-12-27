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CBN e as Dicas do Chef

Para a virada do ano: salada de siri sobre gaspacho

Ouça o preparo com as dicas do comentarista Juarez Campos

Publicado em 27 de Dezembro de 2025 às 11:21

Publicado em 

27 dez 2025 às 11:21
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
A dica do chef Juarez Campos deste sábado é uma refrescante salada de Siri. Vamos ao preparo!
CBN E AS DICAS DO CHEF - SALADA DE SIRI - 27-12-25
Salada de Siri
Ingredientes (4 porções)
400g de carne de siri desfiada bem limpa
200g de camarões médios temperados e aferventados
1 cebola média picadinha
2 colheres de chá de ciboulette picada
2 colheres de chá de salsa picada
1/2 pimenta dedo de moça sem sementes picadas (ou a gosto)
1/2 pimenta de cheiro sem sementes e picadas (ou a gosto)
4 colheres de sopa de maionese light
Suco e zest de limão siciliano a gosto
Sal e pimenta do reino
Preparo:
Misture tudo e acerte o tempero
Coloque numa forma com furo no meio.
Montagem:
Desenforme no prato de servir.
Distribuir o gaspacho misturado com a guarnição (opcional).
Dar um fio de azeite.
Gaspacho
Ingredientes:
1kg de tomate cortado em cubos pequenos
2 pimentões vermelhos cortados em cubos pequenos
½ pepino descascado cortado em cubos pequenos
2 dentes de alho amassados
1 fatia de pão italiano cortada em cubos
1 xícara de café de azeite
½ colher de café de cominho em pó
½ xícara de chá de vinagre de jerez ou de maçã
Sal a gosto
Para a guarnição: (opcional)
½ cebola cortada em cubos pequenos
1 tomate cortado em cubos pequenos
½ pepino descascado cortado em cubos pequenos
½ pimentão vermelho cortado em cubos pequenos
Misture tudo e junte no Gaspacho temperado.
Preparo:
Em uma vasilha, junte os tomates, os pimentões, o pepino, o alho e o pão.
Tempere os ingredientes com o azeite, o cominho e o vinagre.
Cubra com água fria e deixe repousar até pouco antes de servir. Quando chegar essa hora, bata a mistura no liquidificador e coe com o auxílio de uma peneira grossa.
Acerte o sal e adicione mais água, caso a mistura esteja muito espessa.

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