Para a virada de ano: aprenda a preparar um terrine de salmão

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos ensina uma receita especial de terrine de salmão para a ceia de Réveillon. Se na virada de ano, o que desejamos são boas novas, o peixe - para alguns, representa sorte e boas vibrações, já que está sempre nadando para frente. Ouça a conversa completa!