Para a virada de ano: aprenda a preparar um terrine de salmão

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos ensina uma receita especial de terrine de salmão para a ceia de Réveillon. Se na virada de ano, o que desejamos são boas novas, o peixe - para alguns, representa sorte e boas vibrações, já que está sempre nadando para frente. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - SALMÃO - 11.00s - 28-12-24.mp3
- A RECEITA: Camarões ao Creme de Pistache (6 a 8 porções)
- Ingredientes:
- 400g de salmão defumado fatiado
- 350g de pasta de Ricota ou queijo de cabra fresco
- 3 abobrinhas grandes fatiadas no sentido do comprimento e grelhadas na frigideira antiaderente
- Salsa, cebolinha verde fina e folhas de erva doce picadas50ml de azeite50ml de limão
- Sal e pimenta do reino branca
- Caramelo balsâmico (de preferência sabor figo)
- Preparo:
- Misturar o creme de Ricota com metade do suco de limão, as ervas, sal e pimenta do reino.
- Misturar a parte o azeite com o suco de limão, pincelar as fatias de salmão com este azeite.
- Forrar uma forma de bolo inglês com plástico filme, colocar as fatias de abobrinhas sobrepostas no fundo e nas laterais sobrando as pontas.
- Colocar a camada de fatias de salmão.
- Colocar 1/3 da pasta de queijo.
- Vá intercalando, abobrinha, salmão e queijo.
- A última deve ser de queijo.
- Fechar a terrine com as pontas da abobrinha e o filme.
- Pressionar suavemente.
- Deixar 1 noite na geladeira.
- Desenformar, retirar o filme.
- Cortar em fatias e servir riscado com caramelo balsâmico com torradas.