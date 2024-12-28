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CBN e as Dicas do Chef

Para a virada de ano: aprenda a preparar um terrine de salmão

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez!

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 11:17

Publicado em 

28 dez 2024 às 11:17
Salmão
Salmão Crédito: Shutterstock
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos ensina uma receita especial de terrine de salmão para a ceia de Réveillon. Se na virada de ano, o que desejamos são boas novas, o peixe - para alguns, representa sorte e boas vibrações, já que está sempre nadando para frente. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - SALMÃO - 11.00s - 28-12-24.mp3
  • A RECEITA: Camarões ao Creme de Pistache (6 a 8 porções)
  • Ingredientes:
  • 400g de salmão defumado fatiado
  • 350g de pasta de Ricota ou queijo de cabra fresco
  • 3 abobrinhas grandes fatiadas no sentido do comprimento e grelhadas na frigideira antiaderente
  • Salsa, cebolinha verde fina e folhas de erva doce picadas50ml de azeite50ml de limão
  • Sal e pimenta do reino branca
  • Caramelo balsâmico (de preferência sabor figo)
  • Preparo:
  • Misturar o creme de Ricota com metade do suco de limão, as ervas, sal e pimenta do reino.
  • Misturar a parte o azeite com o suco de limão, pincelar as fatias de salmão com este azeite.
  • Forrar uma forma de bolo inglês com plástico filme, colocar as fatias de abobrinhas sobrepostas no fundo e nas laterais sobrando as pontas.
  • Colocar a camada de fatias de salmão.
  • Colocar 1/3 da pasta de queijo.
  • Vá intercalando, abobrinha, salmão e queijo.
  • A última deve ser de queijo.
  • Fechar a terrine com as pontas da abobrinha e o filme.
  • Pressionar suavemente.
  • Deixar 1 noite na geladeira.
  • Desenformar, retirar o filme.
  • Cortar em fatias e servir riscado com caramelo balsâmico com torradas.

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