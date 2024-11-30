Para a sobremesa: peras com vinho do porto e licor de cassis com sorvete

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o nosso comentarista Chef Juarez Campos ensina a preparar uma sobremesa perfeita para o final do ano: peras com vinho do porto e licor de cassis com sorvete! A receita de origem francesa é mundialmente conhecida e permite ser apresentada em varias versões. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - PERAS COM VINHO - 12.37s - 30-11-24.mp3
- Ingredientes:
- 4 peras portuguesas descascadas (manter o cabinho)
- ½ xícara de açúcar
- 1 xícara de vinho tinto
- ½ xícara de vinho do Porto Ruby
- 1 cálice de licor de Cassis
- Gotas de baunilha
- 1 cravo da Índia
- 1 aniz estrelado
- 1 pedaço pequeno de canela
- ½ xícara de água
- 4 bolas de sorvete enfeitadas com hortelã
- Preparo:
- Misture tudo e cozinhe as peras.
- Reserve e deixe esfriar.
- Reduza o líquido do cozimento até ficar um xarope.
- Fatie as peras em leque num lado do prato e do outro coloque o sorvete.
- Coloque a calda reduza sobre as peras.