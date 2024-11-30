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CBN e as Dicas do Chef

Para a sobremesa: peras com vinho do porto e licor de cassis com sorvete

Ouça a receita do chef Juarez Campos

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 11:28

Publicado em 

30 nov 2024 às 11:28
Peras assadas são uma opção fácil e doce de sobremesa
Pera é o ingrediente principal desta sobremesa Crédito: Pixabay
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o nosso comentarista Chef Juarez Campos ensina a preparar uma sobremesa perfeita para o final do ano: peras com vinho do porto e licor de cassis com sorvete! A receita de origem francesa é mundialmente conhecida e permite ser apresentada em varias versões. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - PERAS COM VINHO - 12.37s - 30-11-24.mp3
  • Ingredientes:

  • 4 peras portuguesas descascadas (manter o cabinho)
  • ½ xícara de açúcar
  • 1 xícara de vinho tinto
  • ½ xícara de vinho do Porto Ruby
  • 1 cálice de licor de Cassis
  • Gotas de baunilha
  • 1 cravo da Índia
  • 1 aniz estrelado
  • 1 pedaço pequeno de canela
  • ½ xícara de água
  • 4 bolas de sorvete enfeitadas com hortelã

  • Preparo:

  • Misture tudo e cozinhe as peras.
  • Reserve e deixe esfriar.
  • Reduza o líquido do cozimento até ficar um xarope.
  • Fatie as peras em leque num lado do prato e do outro coloque o sorvete.
  • Coloque a calda reduza sobre as peras.

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