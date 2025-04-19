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CBN e as Dicas do Chef

Para a Páscoa: suflê de bacalhau com alho poró

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez!

Publicado em 19 de Abril de 2025 às 12:10

Publicado em 

19 abr 2025 às 12:10
Suflê
Suflê é uma excelente ideia para a Páscoa Crédito: Pixabay
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos aproveita a preferência do capixaba por pescados e frutos do mar durante a Semana Santa e ensina uma receita perfeita para o final de semana de Páscoa. O suflê de bacalhau com alho poró do Chef serve até 8 porções e é uma ótima opção para reunir a família no domingo (20). Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - SUFLÊ - 19-04-25
RECEITA: Suflê de bacalhau com alho poró
Ingredientes (6 a 8 porções)
  • 400g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 2 alhos poró fatiados
  • 2 talos de aipo ou salsão fatiados
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola média picada
  • 1 colher de sopa de cebolinha verde picada
  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • 2 xícaras de molho branco (bechamel)
  • 1 xícara de creme de leite fresco
  • Parmesão ralado
  • Farinha de rosca
  • Manteiga
  • 3 gemas
  • 3 claras em neve
Preparo:
  • Refogue cebola, alho, alho poró e aipo na manteiga até murchar bem
  • Junte o creme de leite fresco e deixe cozinhar em fogo baixo
  • Liquidifique e peneire
  • Junte o bacalhau, o molho branco e as gemas e misture bem
  • Acerte o tempero
  • Junte as claras em neve
  • Distribua em ramequins untados com manteiga e com farinha de rosca
  • Salpique parmesão ralado e asse em forno pré-aquecido a 220º até dourarem
  • Tempo médio de cozimento de 20 a 25 minutos, variando de forno

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