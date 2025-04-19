Para a Páscoa: suflê de bacalhau com alho poró

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos aproveita a preferência do capixaba por pescados e frutos do mar durante a Semana Santa e ensina uma receita perfeita para o final de semana de Páscoa. O suflê de bacalhau com alho poró do Chef serve até 8 porções e é uma ótima opção para reunir a família no domingo (20). Ouça a conversa completa!