Para a Páscoa: suflê de bacalhau com alho poró

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos aproveita a preferência do capixaba por pescados e frutos do mar durante a Semana Santa e ensina uma receita perfeita para o final de semana de Páscoa. O suflê de bacalhau com alho poró do Chef serve até 8 porções e é uma ótima opção para reunir a família no domingo (20). Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - SUFLÊ - 19-04-25
RECEITA: Suflê de bacalhau com alho poró
Ingredientes (6 a 8 porções)
Ingredientes (6 a 8 porções)
- 400g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 2 alhos poró fatiados
- 2 talos de aipo ou salsão fatiados
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola média picada
- 1 colher de sopa de cebolinha verde picada
- 1 colher de sopa de salsa picada
- 2 xícaras de molho branco (bechamel)
- 1 xícara de creme de leite fresco
- Parmesão ralado
- Farinha de rosca
- Manteiga
- 3 gemas
- 3 claras em neve
- Refogue cebola, alho, alho poró e aipo na manteiga até murchar bem
- Junte o creme de leite fresco e deixe cozinhar em fogo baixo
- Liquidifique e peneire
- Junte o bacalhau, o molho branco e as gemas e misture bem
- Acerte o tempero
- Junte as claras em neve
- Distribua em ramequins untados com manteiga e com farinha de rosca
- Salpique parmesão ralado e asse em forno pré-aquecido a 220º até dourarem
- Tempo médio de cozimento de 20 a 25 minutos, variando de forno