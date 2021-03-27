Para a Páscoa: Bacalhau ao Azeite com Alho, Pimenta e Farofa de Pão

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita que é ótima opção de prato para a Semana Santa. É o 'Bacalhau ao Azeite com Alho, Pimenta e Farofa de Pão'! Acompanhe o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - BACALHAU - 6.33s - 27-03-21
A RECEITA:
Ingredientes:
6 lombos de bacalhau (de 150g cada um dessalgado)
3 xícaras de pão italiano amanhecido ralado
3 dentes de alho picados
2 colheres de sopa de tomilho picado
1 colher de chá de alecrim picado
2 colheres de sopa de coentro fresco picado
1 colher de sopa de salsa picada
1 xícara de azeite
1/3 pimenta dedo de moça picada
Preparo:
Em uma tigela, misture bem o pão com o alho, as ervas, pimenta dedo de moça e 4 colheres de sopa de azeite (ou o suficiente) até obter uma farofa. Reserve.
Enquanto isso, em uma panela com bastante água, leve ao fogo o bacalhau e cozinhe por 5 minutos.
Escorra, transfira para um refratário. Por cima, espalhe a farofa sobre o bacalhau e distribua o azeite em volta.
Leve ao forno quente (200ºC), pré-aquecido por 15 minutos ou até dourar.
Dica do chef:
Sirva com batatas ao murro (assadas com casca e ligeiramente amassada ainda quente)!