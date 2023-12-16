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CBN e as Dicas do Chef

Para a família: Creme gratinado de bacalhau e camarões com alho-poró e aipo

Uma receita gostosa para as suas festas de fim de ano

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 11:29

Publicado em 

16 dez 2023 às 11:29
Veja como fazer um delicioso fricassê de bacalhau com shiitake
Veja como fazer um delicioso creme de bacalhau Crédito: Comitê Umami/Divulgação
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef o prato em destaque é um creme gratinado de bacalhau e camarões com alho-poró e aipo, Mais uma receita gostosa para as suas festas de fim de ano. Ficou com vontade? O Chef Juarez Campos nos ajuda no passo a passo. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - BACALHAU - 11.04s - 16-12-23
A RECEITA: Creme gratinado de bacalhau e camarões com alho-poró e aipo
Ingredientes (6 a 8 porções):
  • 500g de bacalhau (metade Porto e metade Saithe) dessalgado e em lascas
  • 500g de camarões médios sem casca
  • 4 alhos poró fatiados
  • 6 talos de aipo ou salsão fatiado
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 cebolas médias picadas
  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • ½ xícara de vinho branco seco
  • 2 colheres de sopa de cebolinha verde picada
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • 4 xícaras de molho branco (Bechamel)
  • 2 xícaras de creme de leite fresco
  • Parmesão ralado
  • Farinha de rosca
  • Manteiga
  • Purê de batatas o suficiente
  • Maionese o suficiente
Preparo:
  • Temperar os camarões e saltear rapidamente na manteiga. Perfume com vinho branco e reserve
  • Refogar cebola, alho, alho-poró e aipo na manteiga até murchar bem
  • Junte o creme de leite fresco e deixe cozinhar em fogo baixo. Liquidifique e peneire
  • Junte o bacalhau, o molho branco e os camarões. Acerte o tempero
  • Transfira para um refratário forrado com purê de batatas e passe maionese
  • Salpique com farinha de rosca e parmesão
  • Coloque pedacinhos de manteiga gelada e asse a 250º até dourar
  • Sirva com arroz branco ou arroz de brócolis.

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