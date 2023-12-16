Para a família: Creme gratinado de bacalhau e camarões com alho-poró e aipo

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef o prato em destaque é um creme gratinado de bacalhau e camarões com alho-poró e aipo, Mais uma receita gostosa para as suas festas de fim de ano. Ficou com vontade? O Chef Juarez Campos nos ajuda no passo a passo. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - BACALHAU - 11.04s - 16-12-23
A RECEITA: Creme gratinado de bacalhau e camarões com alho-poró e aipo
Ingredientes (6 a 8 porções):
- 500g de bacalhau (metade Porto e metade Saithe) dessalgado e em lascas
- 500g de camarões médios sem casca
- 4 alhos poró fatiados
- 6 talos de aipo ou salsão fatiado
- 4 dentes de alho picados
- 2 cebolas médias picadas
- 4 colheres de sopa de manteiga
- ½ xícara de vinho branco seco
- 2 colheres de sopa de cebolinha verde picada
- 2 colheres de sopa de salsa picada
- 4 xícaras de molho branco (Bechamel)
- 2 xícaras de creme de leite fresco
- Parmesão ralado
- Farinha de rosca
- Manteiga
- Purê de batatas o suficiente
- Maionese o suficiente
Preparo:
- Temperar os camarões e saltear rapidamente na manteiga. Perfume com vinho branco e reserve
- Refogar cebola, alho, alho-poró e aipo na manteiga até murchar bem
- Junte o creme de leite fresco e deixe cozinhar em fogo baixo. Liquidifique e peneire
- Junte o bacalhau, o molho branco e os camarões. Acerte o tempero
- Transfira para um refratário forrado com purê de batatas e passe maionese
- Salpique com farinha de rosca e parmesão
- Coloque pedacinhos de manteiga gelada e asse a 250º até dourar
- Sirva com arroz branco ou arroz de brócolis.