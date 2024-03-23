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CBN e as Dicas do Chef

Para a família: aprenda a receita de Camarão na Moranga

Acompanhe todas as dicas com o Chef Juarez Campos

Publicado em 23 de Março de 2024 às 12:59

Publicado em 

23 mar 2024 às 12:59
Camarão na moranga leva um toque de azeite de dendê
Camarão na moranga Crédito: Divino Fogão/Divulgação
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos atende a um pedido especial da jornalista Patrícia Vallim e ensina uma receita de Camarão na Moranga. Cremosa, esta é uma receita perfeita para servir para a família. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CAMARÃO NA MORANGA - 11.00s - 23-03-24
RECEITA: Camarão na Moranga
Ingredientes:
  • 1 moranga grande
  • 1 e ½ kg de camarões médios descascados e limpos
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 1 vidro pequeno de leite de côco
  • 1 copo de requeijão cremoso
  • 2 cebolas grandes micropicadas
  • 4 dentes de alho picadinhos
  • 1 colher de chá de colorau
  • 1/3 de pimenta dedo de moça picadinha
  • ½ xícara de azeite
  • 8 tomates sem pele e sem sementes picadinhos
  • 1 maço de coentro picado sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
  • Cozinhe a moranga inteira em água e sal ate amaciar (uns 15 minutos).
  • Podemos também envolvê-la em papel alumínio e assar em forno médio até amaciar
  • Depois de fria, abra uma tampa na moranga e retire toda a semente e parte do miolo
  • Passe o requeijão por todo interior da moranga e reserve.
  • À parte, temperar os camarões com sal e pimenta do reino e reservar uns 15 minutos
  • Numa panela, refogar cebola, alho e colorau no azeite até murchar.
  • Junte os tomates, a pimenta dedo de moça e refogue um pouco.
  • Junte o leite de coco e deixe cozinhar até os tomates desmancharem.
  • Junte os camarões e deixe cozinhar.
  • Junte o creme de leite e deixe cozinhar um pouco mais
  • Acerte o tempero
  • Encha a moranga com este molho e leve ao forno alto uns 30 minutos.

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