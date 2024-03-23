Para a família: aprenda a receita de Camarão na Moranga

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos atende a um pedido especial da jornalista Patrícia Vallim e ensina uma receita de Camarão na Moranga. Cremosa, esta é uma receita perfeita para servir para a família. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CAMARÃO NA MORANGA - 11.00s - 23-03-24
RECEITA: Camarão na Moranga
Ingredientes:
- 1 moranga grande
- 1 e ½ kg de camarões médios descascados e limpos
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 vidro pequeno de leite de côco
- 1 copo de requeijão cremoso
- 2 cebolas grandes micropicadas
- 4 dentes de alho picadinhos
- 1 colher de chá de colorau
- 1/3 de pimenta dedo de moça picadinha
- ½ xícara de azeite
- 8 tomates sem pele e sem sementes picadinhos
- 1 maço de coentro picado sal e pimenta do reino a gosto
- Cozinhe a moranga inteira em água e sal ate amaciar (uns 15 minutos).
- Podemos também envolvê-la em papel alumínio e assar em forno médio até amaciar
- Depois de fria, abra uma tampa na moranga e retire toda a semente e parte do miolo
- Passe o requeijão por todo interior da moranga e reserve.
- À parte, temperar os camarões com sal e pimenta do reino e reservar uns 15 minutos
- Numa panela, refogar cebola, alho e colorau no azeite até murchar.
- Junte os tomates, a pimenta dedo de moça e refogue um pouco.
- Junte o leite de coco e deixe cozinhar até os tomates desmancharem.
- Junte os camarões e deixe cozinhar.
- Junte o creme de leite e deixe cozinhar um pouco mais
- Acerte o tempero
- Encha a moranga com este molho e leve ao forno alto uns 30 minutos.