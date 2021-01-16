Pão na Chapa com Linguiça e Requeijão: saiba como preparar

Hoje é dia de pão! Crédito: Couleur/Pixabay

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o passo a passo de uma receita especial, que ele considera um "café da manhã reforçado". É o pão na chapa com linguiça e requeijão. Ouça!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chef - Pão na Chapa do Linguiça e Requeijão - 7.36s - 16-01-21

A RECEITA:

Ingredientes:

1 cabeça de alho (cortada uma tampa da parte de cima)

600g de linguiça sem pele

200g de queijo provolone ralado grosso (equivale a 2 xícaras de chá)

220g de requeijão (equivale a 1 xícara de chá)

100g de muçarela ralada fina (equivale a 1 xícara de chá)

2 colheres de sopa de cebola

8 pães franceses cortados ao meio no sentido do comprimento

Tomilho debulhado a gosto

Preparo:

Coloque a cabeça de alho cortada uma tampa da parte de cima envolvida por papel alumínio no forno preaquecido a 180°C por 1 hora.

Retire do forno, retire o papel alumínio, e passe os dentes de alho em uma peneira para formar um purê de alho. Reserve.

Em uma tigela, coloque 600g de linguiça sem a pele, 200g de queijo provolone ralado grosso, tomilho debulhado a gosto e misture, Reserve.

Coloque em outra tigela 220g de requeijão, 100g de muçarela ralada fina, purê de alho, a cebola e misture.

Passe em cada metade de pão, com as costas de uma colher, uma camada fina da mistura de requeijão e em seguida uma camada fina da mistura de linguiça.

Em uma frigideira bem quente, untada com um fio de azeite, coloque o pão com o recheio virado para baixo até dourar (cerca de um minuto) achatando levemente. Vire o pão e doure o outro lado rapidamente.