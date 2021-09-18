Pão de queijo gigante recheado com goiabada: saiba como preparar!

Nesta edição do CBN e Dicas do Chef, Juarez Campos ensina a preparação de um 'pão de queijo gigante recheado com goiabada', receita da chef Lia Quinderé. Fácil, prática e ideal para ser compartilhada entre família ou amigos! Acompanhe!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 6.00s - 18-09-21.mp3
RECEITA:
Ingredientes:
200ml de óleo
4 ovos
200ml de leite
500g de polvilho doce
2 colheres de sopa de fermento
150g de queijo provolone
250g de muçarela
150g de goiabada
Preparo:
Bata o óleo e os ovos no liquidificador.
Amorne o leite e adicione à mistura.
Adicione o polvilho e 2 colheres de sopa de fermento.
Dissolva todo o polvilho até não ficar nenhum pedacinho na massa.
Adicione os queijos cortadinhos e misture bem.
Em seguida, coloque a goiabada (cortada em cubinhos).
Coloque a massa em uma forma untada, leve ao forno a 180ºC por 40 minutos.