Pão de queijo gigante recheado com goiabada: saiba como preparar!

Pão de queijo Crédito: Pixabay

Nesta edição do CBN e Dicas do Chef, Juarez Campos ensina a preparação de um 'pão de queijo gigante recheado com goiabada', receita da chef Lia Quinderé. Fácil, prática e ideal para ser compartilhada entre família ou amigos! Acompanhe!

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RECEITA:

Ingredientes:

200ml de óleo

4 ovos

200ml de leite

500g de polvilho doce

2 colheres de sopa de fermento

150g de queijo provolone

250g de muçarela

150g de goiabada

Preparo:

Bata o óleo e os ovos no liquidificador.

Amorne o leite e adicione à mistura.

Adicione o polvilho e 2 colheres de sopa de fermento.

Dissolva todo o polvilho até não ficar nenhum pedacinho na massa.

Adicione os queijos cortadinhos e misture bem.

Em seguida, coloque a goiabada (cortada em cubinhos).