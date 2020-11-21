Pão de Liquidificador com Muçarela e Ervas: aprenda a receita do chef

Você tentou se aventurar no mundo dos pães durante a pandemia? Ou adorou aquele pão de fermentação natural da padaria que descobriu recentemente? Esse é o assunto desta edição do CBN e as Dicas do Chef: pão! O Brasil está despontando mundialmente na panificação, com produtos de excelente qualidade. Pensando nisso, Juarez Campos vai ensinar um preparo super fácil e prático: Pão de Liquidificador com Muçarela e Ervas. Ouça o passo a passo da receita!
CBN e as Dicas do Chefe - Pão de liquidificador - 13.08s - 21-11-20
A RECEITA:
INGREDIENTES
5g de fermento biológico seco
2 colheres de sopa de açúcar
2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo
1 e 1/2 xícara de chá de leite morno
2 ovos
50ml de óleo
1/2 colher de chá de sal
150g de muçarela ralada
½ colher de sopa de alecrim picado
PREPARO
Misture o fermento, o açúcar e 2 colheres de sopa de farinha.
No liquidificador, bata rapidamente a mistura e o leite.
Adicione os ovos, o óleo, o sal e a farinha, batendo até incorporar.
Unte uma forma de bolo inglês e adicione a maior parte da massa.
Acrescente a mussarela e o alecrim e cubra com o restante da massa.
Cubra com um pano e deixe a massa crescer por 30 minutos.
Leve ao forno, pré-aquecido, até dourar, por aproximadamente 30 minutos