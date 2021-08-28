Panqueca de espinafre com frango e requeijão: saiba como preparar!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina a preparação de um prato excelente para o dia a dia! É uma panqueca de espinafre, que fica bem "verdinha", com frango e requeijão. Acompanhe o passo a passo da receita!
CBN e as Dicas do Chef - 28/08/2021
A receita
Ingredientes da massa:
4 ovos
1 e 1/2 xícara de leite
2 colheres de sopa de manteiga derretida
1 xícara de chá de farinha de trigo
1 colher de café de sal
1 colher de sopa de espinafre cozido e picado
Ingredientes do recheio:
1/2 xícara de chá de cebola picada
3 dentes de alho triturados
1 colher de sopa de manteiga
2 xícaras de chá de peito de frango cozido desfiado
1 e 1/2 colher de sopa de amido de milho
1/2 xícara de chá de leite
1/2 xicara de molho de tomate
1 pitada de noz moscada (opcional)
Salsa e cebolinha picados
Ingredientes da cobertura:
200g de requeijão cremoso para cobrir
Queijo parmesão ralado para polvilhar
1/2 xícara de leite
Preparo da massa:
Liquidifique tudo e deixe na geladeira por 30 minutos.
Faça as panquecas numa frigideira antiaderente e reserve.
Preparo do recheio:
Refogue a cebola e o alho na manteiga até murchar.
Junte o frango, o molho de tomates, salsa e cebolinha e aqueça.
Junte o amido de milho dissolvido no leite e deixar encorpar.
Acerte o tempero e deixe amornar.
Montagem:
Recheie as panquecas com o creme de frango.
Distribua em refratário untado com manteiga.
Cubra com o requeijão batido com o leite e salpique o parmesão.
Levar ao forno pré-aquecido a 200ºC até gratinar.