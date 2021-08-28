Panqueca de espinafre com frango e requeijão: saiba como preparar!

Juarez Campos ensina a preparar panqueca de espinafre com frango e requeijão Crédito: Pexels

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina a preparação de um prato excelente para o dia a dia! É uma panqueca de espinafre, que fica bem "verdinha", com frango e requeijão. Acompanhe o passo a passo da receita!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chef - 28/08/2021

A receita

Ingredientes da massa:

4 ovos

1 e 1/2 xícara de leite

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de café de sal

1 colher de sopa de espinafre cozido e picado

Ingredientes do recheio:

1/2 xícara de chá de cebola picada

3 dentes de alho triturados

1 colher de sopa de manteiga

2 xícaras de chá de peito de frango cozido desfiado

1 e 1/2 colher de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xicara de molho de tomate

1 pitada de noz moscada (opcional)

Salsa e cebolinha picados

Ingredientes da cobertura:

200g de requeijão cremoso para cobrir

Queijo parmesão ralado para polvilhar

1/2 xícara de leite

Preparo da massa:

Liquidifique tudo e deixe na geladeira por 30 minutos.

Faça as panquecas numa frigideira antiaderente e reserve.

Preparo do recheio:

Refogue a cebola e o alho na manteiga até murchar.

Junte o frango, o molho de tomates, salsa e cebolinha e aqueça.

Junte o amido de milho dissolvido no leite e deixar encorpar.

Acerte o tempero e deixe amornar.

Montagem:

Recheie as panquecas com o creme de frango.

Distribua em refratário untado com manteiga.

Cubra com o requeijão batido com o leite e salpique o parmesão.