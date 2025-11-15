Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Panqueca de Espinafre com Frango é o prato da semana!

Os detalhes e as dicas com o Chef Juarez

Publicado em 15 de Novembro de 2025 às 11:21

Publicado em 

15 nov 2025 às 11:21
Juarez Campos ensina a preparar panqueca de espinafre com frango e requeijão
Juarez Campos ensina a preparar panqueca de espinafre com frango e requeijão Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, com o comentarista Chef Juarez Campos, o destaque é a receita de Panqueca de Espinafre com Frango. Fácil e rápida, ela é pode ser feita para o almoço, o jantar ou um lanche da tarde. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - PANQUECA DE ESPINAFRE - 10.55s - 15-11-25.mp3
RECEITA: Panqueca de Espinafre com Frango
Ingredientes da Massa:
  • 4 ovos
  • 1 e ½ xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de café de sal
  • 1 colher de sopa de espinafre cozido e picado
  • 1 pote de 200g de requeijão cremoso para cobrir
  • 1 pacote de parmesão ralado para polvilhar
Ingredientes do Recheio:
  • ½ xícara de chá de cebola picada
  • 3 dentes de alho triturados
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 xícaras de chá de peito de frango desfiado
  • 1 e ½ colheres de sopa de maisena
  • ½ xícara de chá de leite
  • 3 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 pitada de noz moscada (opcional)
Preparo Massa:
  • No liquidificador, bata os ingredientes da massa até incorporar.
  • Reserve por 15 minutos em temperatura ambiente.
  • Aqueça uma frigideira de 15cm de diâmetro untada (óleo ou azeite).
  • Espalhe meia concha de massa cobrindo o fundo da frigideira, assim que a massa soltar do fundo, vire para dourar o outro lado.
  • Retire e reserve em um prato.
Preparo Recheio:
  • Refogue a cebola e o alho na manteiga até começar a dourar.
  • Junte o frango desfiado e o molho de tomate. Misture bem.
  • Dissolva o amido no leite, tempere com noz-moscada e adicione ao frango. Cozinhe, mexendo sempre até engrossar. Coloque metade do requeijão, mexa novamente e desligue o fogo.
  • Prove o sal e acerte o tempero, se necessário.
  • Recheie e enrole as panquecas.
  • Coloque-as em um refratário untado com manteiga, cubra com o requeijão restante e polvilhe o queijo Parmesão ralado.
  • Leve ao forno para gratinar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados