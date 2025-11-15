Panqueca de Espinafre com Frango é o prato da semana!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, com o comentarista Chef Juarez Campos, o destaque é a receita de Panqueca de Espinafre com Frango. Fácil e rápida, ela é pode ser feita para o almoço, o jantar ou um lanche da tarde. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - PANQUECA DE ESPINAFRE - 10.55s - 15-11-25.mp3
RECEITA: Panqueca de Espinafre com Frango
Ingredientes da Massa:
Ingredientes da Massa:
- 4 ovos
- 1 e ½ xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de café de sal
- 1 colher de sopa de espinafre cozido e picado
- 1 pote de 200g de requeijão cremoso para cobrir
- 1 pacote de parmesão ralado para polvilhar
- ½ xícara de chá de cebola picada
- 3 dentes de alho triturados
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 xícaras de chá de peito de frango desfiado
- 1 e ½ colheres de sopa de maisena
- ½ xícara de chá de leite
- 3 colheres de sopa de molho de tomate
- 1 pitada de noz moscada (opcional)
- No liquidificador, bata os ingredientes da massa até incorporar.
- Reserve por 15 minutos em temperatura ambiente.
- Aqueça uma frigideira de 15cm de diâmetro untada (óleo ou azeite).
- Espalhe meia concha de massa cobrindo o fundo da frigideira, assim que a massa soltar do fundo, vire para dourar o outro lado.
- Retire e reserve em um prato.
- Refogue a cebola e o alho na manteiga até começar a dourar.
- Junte o frango desfiado e o molho de tomate. Misture bem.
- Dissolva o amido no leite, tempere com noz-moscada e adicione ao frango. Cozinhe, mexendo sempre até engrossar. Coloque metade do requeijão, mexa novamente e desligue o fogo.
- Prove o sal e acerte o tempero, se necessário.
- Recheie e enrole as panquecas.
- Coloque-as em um refratário untado com manteiga, cubra com o requeijão restante e polvilhe o queijo Parmesão ralado.
- Leve ao forno para gratinar