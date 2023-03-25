Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Panqueca de carne moída com molho de requeijão é o prato da semana!

Fácil de fazer, esse é o prato da semana, do final de semana, para quando você quiser!

Publicado em 25 de Março de 2023 às 12:09

Publicado em 

25 mar 2023 às 12:09
Panqueca
Panqueca Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o prato em destaque com o Chef Juarez Campos é a receita de panquecas de carne moída com molho de requeijão. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - PANQUECA - 25-03-23
A RECEITA (5 porções)
Ingredientes da Massa:
  • 1 e ½ xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1 pitada de sal
  • 3 ovos
Ingredientes do Recheio:
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 500g de carne moída
  • ½ xícara de chá de caldo de carne
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 ovo cozido picado
  • 1 tomate sem pele e sem sementes picados
  • 1 colher de sopa de azeitona verde picada
  • Sal e pimenta do reino
  • Molho de Requeijão
  • 1 copo de requeijão
  • ½ xícara de chá de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de queijo Parmesão ralado.
Preparo da Massa:
  • No liquidificador, bata o leite, a farinha, o óleo, o sal e os ovos.
  • Aqueça uma frigideira untada com um pouco de óleo e coloque pequenas porções de massa. Deixar dourar levemente os dois lados.
Preparo do Recheio:
  • Aqueça o óleo e junte a carne moída.
  • Tempere com sal e pimenta do reino e refogue bem até ficar soltinha.
  • Junte o caldo e os demais ingredientes.
  • Cozinhe por alguns minutos para secar o excesso de água.
  • Recheie cada panqueca com a carne moída.
Preparo do Molho de Requeijão e Montagem:
  • Misture o requeijão e o creme de leite e forre o fundo de um refratário com um pouco desse molho.
  • Arrume as panquecas no refratário e cubra com o molho restante.
  • Polvilhe o queijo ralado e leve ao forno para gratinar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida
Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre
Acidente deixa motociclista morto na Terceira Ponte
Acidentes com motos se concentram em vias sem sinalização e radares, diz pesquisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados