Panqueca de carne moída com molho de requeijão é o prato da semana!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o prato em destaque com o Chef Juarez Campos é a receita de panquecas de carne moída com molho de requeijão. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - PANQUECA - 25-03-23
A RECEITA (5 porções)
Ingredientes da Massa:
- 1 e ½ xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 pitada de sal
- 3 ovos
Ingredientes do Recheio:
- 1 colher de sopa de óleo
- 500g de carne moída
- ½ xícara de chá de caldo de carne
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 ovo cozido picado
- 1 tomate sem pele e sem sementes picados
- 1 colher de sopa de azeitona verde picada
- Sal e pimenta do reino
- Molho de Requeijão
- 1 copo de requeijão
- ½ xícara de chá de creme de leite
- 2 colheres de sopa de queijo Parmesão ralado.
Preparo da Massa:
- No liquidificador, bata o leite, a farinha, o óleo, o sal e os ovos.
- Aqueça uma frigideira untada com um pouco de óleo e coloque pequenas porções de massa. Deixar dourar levemente os dois lados.
Preparo do Recheio:
- Aqueça o óleo e junte a carne moída.
- Tempere com sal e pimenta do reino e refogue bem até ficar soltinha.
- Junte o caldo e os demais ingredientes.
- Cozinhe por alguns minutos para secar o excesso de água.
- Recheie cada panqueca com a carne moída.
Preparo do Molho de Requeijão e Montagem:
- Misture o requeijão e o creme de leite e forre o fundo de um refratário com um pouco desse molho.
- Arrume as panquecas no refratário e cubra com o molho restante.
- Polvilhe o queijo ralado e leve ao forno para gratinar.