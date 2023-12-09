Panceta dos Imigrantes Italianos das Serras Capixabas é o prato da semana

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque com o Chef Juarez Campos é uma receita com cara do Espírito Santo, a Panceta dos Imigrantes Italianos das Serras Capixabas. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - PANCETA - 09-12-23
A RECEITA:
Ingredientes: (4 porções)
600g de barriga de porco magra
1 cebola média picada
1 cenoura pequena sem casca e picada
1 talo de aipo picado
1 bulbo pequeno de Funcho picado (opcional)
2 colheres de sopa de extrato de tomate
1 colher de sobremesa rasa de trigo
4 dentes de alho picados
2 xícaras de vinho tinto seco
1 colher de sobremesa de açúcar
1 xícara de caldo de carne
2 ramos de alecrim
4 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá de sementes de erva doce sal e pimenta do reino a gosto.
Preparo:
Marinar de véspera a panceta temperada com sal, pimenta do reino, alho, alecrim, sementes de erva doce, cebola, cenoura, aipo, Funcho e vinho.
Escorrer e peneirar a marinada.
Dourar a panceta no azeite (primeiro do lado da carne e reservar.
Refogar a parte sólida da marinada até murchar bem.
Adicionar o extrato de tomate, o açúcar e caramelizar.
Voltar com a carne e misturar neste tempero.
Polvilhar com trigo e refogar um pouco, juntar a parte líquida da marinada e deixar o álcool evaporar.
Adicionar o caldo e cozinhar em fogo baixo e tampado até amaciar
Retirar a carne, peneirar o molho e acertar a textura e tempero.
Servir com batatas com casca , em cubos médios, aferventadas e assadas ao forno com sal grosso e alecrim
OBS: O ideal é fazer este prato de véspera e deixar na geladeira.
No outro dia retirar a gordura que fica na superfície.
Se quiser pode levar a Panceta num forno com aquecimento superior bem quente para pururucar.