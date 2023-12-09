Panceta dos Imigrantes Italianos das Serras Capixabas é o prato da semana

Bandeira da Itália Crédito: Pexels

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque com o Chef Juarez Campos é uma receita com cara do Espírito Santo, a Panceta dos Imigrantes Italianos das Serras Capixabas. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - PANCETA - 09-12-23

A RECEITA:

Ingredientes: (4 porções)

600g de barriga de porco magra

1 cebola média picada

1 cenoura pequena sem casca e picada

1 talo de aipo picado

1 bulbo pequeno de Funcho picado (opcional)

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de sobremesa rasa de trigo

4 dentes de alho picados

2 xícaras de vinho tinto seco

1 colher de sobremesa de açúcar

1 xícara de caldo de carne

2 ramos de alecrim

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sementes de erva doce sal e pimenta do reino a gosto.

Preparo:

Marinar de véspera a panceta temperada com sal, pimenta do reino, alho, alecrim, sementes de erva doce, cebola, cenoura, aipo, Funcho e vinho.

Escorrer e peneirar a marinada.

Dourar a panceta no azeite (primeiro do lado da carne e reservar.

Refogar a parte sólida da marinada até murchar bem.

Adicionar o extrato de tomate, o açúcar e caramelizar.

Voltar com a carne e misturar neste tempero.

Polvilhar com trigo e refogar um pouco, juntar a parte líquida da marinada e deixar o álcool evaporar.

Adicionar o caldo e cozinhar em fogo baixo e tampado até amaciar

Retirar a carne, peneirar o molho e acertar a textura e tempero.

Servir com batatas com casca , em cubos médios, aferventadas e assadas ao forno com sal grosso e alecrim

OBS: O ideal é fazer este prato de véspera e deixar na geladeira.

No outro dia retirar a gordura que fica na superfície.