Dando prosseguimento às dicas de receitas para a noite de Natal, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos nos ensina a preparar o prato conhecido como a "panceta dos imigrantes italianos das serras capixabas". De inspiração direto da Toscana, da Itália, mas com toque capixaba, o prato tem tudo para fazer o maior sucesso entre a família neste final de ano.
CBN e as Dicas do Chefe - 9.59s - 19-12-20.mp3
A receita:
Ingredientes (4 porções):
600 g de barriga de porco magra
1 cebola média picada
1 cenoura pequena sem casca e picada
1 talo de aipo picado
1 bulbo pequeno de Funcho picado (opcional)
2 colheres de sopa de extrato de tomate
1 colher de sobremesa rasa de trigo
4 dentes de alho picados
2 xícaras de vinho tinto seco
1 colher de sobremesa de açúcar
1 xícara de caldo de carne
2 ramos de alecrim
4 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá de sementes de erva-doce sal e pimenta-do-reino a gosto.
Preparo:
Marinar de véspera a panceta temperada com sal, pimenta-do-reino, alho, alecrim, sementes de erva-doce, cebola, cenoura, aipo, funcho e vinho.
Escorrer e peneirar a marinada.
Dourar a panceta no azeite (primeiro do lado da carne e reservar)
Refogar a parte sólida da marinada até murchar bem
Adicionar o extrato de tomate, o açúcar e caramelizar
Voltar com a carne e misturar neste tempero
Polvilhar com trigo e refogar um pouco, juntar a parte líquida da marinada e deixar o álcool evaporar
Adicionar o caldo e cozinhar em fogo baixo e tampado até amaciar
Retirar a carne, peneirar o molho e acertar a textura e tempero
Servir com batatas com casca, em cubos médios, aferventadas e assadas ao forno com sal grosso e alecrim
Dica do Chef: O ideal é fazer este prato de véspera e deixar na geladeira. No outro dia retirar a gordura que fica na superfície. Se quiser, pode levar a panceta num forno com aquecimento superior bem quente para "pururucar".