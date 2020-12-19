Juarez Campos é chef do Oriundi e assina a seção "Comer sem Culpa" da Revista.ag Crédito: Divulgação

Dando prosseguimento às dicas de receitas para a noite de Natal, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos nos ensina a preparar o prato conhecido como a "panceta dos imigrantes italianos das serras capixabas". De inspiração direto da Toscana, da Itália, mas com toque capixaba, o prato tem tudo para fazer o maior sucesso entre a família neste final de ano.

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A receita:

Ingredientes (4 porções):

600 g de barriga de porco magra

1 cebola média picada

1 cenoura pequena sem casca e picada

1 talo de aipo picado

1 bulbo pequeno de Funcho picado (opcional)

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de sobremesa rasa de trigo

4 dentes de alho picados

2 xícaras de vinho tinto seco

1 colher de sobremesa de açúcar

1 xícara de caldo de carne

2 ramos de alecrim

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sementes de erva-doce sal e pimenta-do-reino a gosto.

Preparo:

Marinar de véspera a panceta temperada com sal, pimenta-do-reino, alho, alecrim, sementes de erva-doce, cebola, cenoura, aipo, funcho e vinho.

Escorrer e peneirar a marinada.

Dourar a panceta no azeite (primeiro do lado da carne e reservar)

Refogar a parte sólida da marinada até murchar bem

Adicionar o extrato de tomate, o açúcar e caramelizar

Voltar com a carne e misturar neste tempero

Polvilhar com trigo e refogar um pouco, juntar a parte líquida da marinada e deixar o álcool evaporar

Adicionar o caldo e cozinhar em fogo baixo e tampado até amaciar

Retirar a carne, peneirar o molho e acertar a textura e tempero

Servir com batatas com casca, em cubos médios, aferventadas e assadas ao forno com sal grosso e alecrim