Paillard com Fettuccine à Alfredo é a receita do final de semana

Nesta edição "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos ensina uma receita que foi inventada em um dos restaurantes do Epcot, um dos parques temáticos da Disney. Feito com filé mignon, o Paillard com Fetuccine à Alfredo trata-se de um filé batido com molho cremoso de queijo grana padano. Ouça a conversa completa!
CBN e as Dicas do Chefe - 24-08-24
A RECEITA: Paillard Com Fettuccine À Alfredo (Filé batido com molho de Grana Padano)
Ingredientes:
- 4 medalhões de 120 a 150g de filé mignon batido fino (Paillard)
- ½ colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de cebola ralada
- 100g de queijo Grana Padano ralado
- 500ml de creme de leite fresco
- Leite (o necessário)
- 1/3 xícara de caldo de carne
- Sal, pimenta do reino
- Tempere os Paillards com sal e pimenta do reino.
- Grelhe e reserve.
- Refogar a cebola na manteiga até murchar bem.
- Transferir para um liquidificador com o Grana Padano, creme de leite e o caldo de carne.
- Liquidifique bem e leve a uma panela para aquecer até dar textura. Adicione leite (se precisar).
- Sirva sobre os Paillard com fettuccine passado no molho.