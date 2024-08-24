CBN e as Dicas do Chef

Paillard com Fettuccine à Alfredo é a receita do final de semana

Acompanhe as dicas do Chef Juarez Campos

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 11:19

Flie que virará um Paillard que é um filé mignon batido fino Crédito: Pixabay
Nesta edição "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos ensina uma receita que foi inventada em um dos restaurantes do Epcot, um dos parques temáticos da Disney. Feito com filé mignon, o Paillard com Fetuccine à Alfredo trata-se de um filé batido com molho cremoso de queijo grana padano. Ouça a conversa completa!
A RECEITA: Paillard Com Fettuccine À Alfredo (Filé batido com molho de Grana Padano)
Ingredientes:
  • 4 medalhões de 120 a 150g de filé mignon batido fino (Paillard)
  • ½ colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de cebola ralada
  • 100g de queijo Grana Padano ralado
  • 500ml de creme de leite fresco
  • Leite (o necessário)
  • 1/3 xícara de caldo de carne
  • Sal, pimenta do reino
Preparo:
  • Tempere os Paillards com sal e pimenta do reino.
  • Grelhe e reserve.
Fonduta:
  • Refogar a cebola na manteiga até murchar bem.
  • Transferir para um liquidificador com o Grana Padano, creme de leite e o caldo de carne.
  • Liquidifique bem e leve a uma panela para aquecer até dar textura. Adicione leite (se precisar).
  • Sirva sobre os Paillard com fettuccine passado no molho.

