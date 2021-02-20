Ovos rancheiros: chef ensina como deixar seu lanche mais gostoso

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita de Juarez Campos é o delicioso "Ovo Rancheiro"! Confira o passo a passo de como preparar o prato que vai deixar a sua refeição mais saborosa.

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A RECEITA:

Ingredientes (4 porções):

1 linguiça calabresa sem pele e em rodelas ou picadas

1 cebola media picada

3 dentes de alho picados

4 a 5 tomates sem sementes picados

¼ de pimentão vermelho picado (opcional)

250 ml de agua ou caldo de legumes

1 colher de sopa de extrato de tomates

Pimenta dedo de moça fresca picada ou pimenta calabresa seca a gosto

4 ovos

Salsa picada

Azeite extra virgem

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Dourar a calabresa no azeite

Acrescentar a cebola e alho e refogar

Juntar os tomates, pimentões, pimentas, extrato de tomates e agua ou caldo de legumes

Tampar e deixar cozinha em fogo baixo ate os tomates desmancharem

Acerte o tempero

Abra a tampa, faça quatro buracos no molho e e quebre os ovos neles com cuidado

Tampe e cozinhe de 4 a 5 minutos.