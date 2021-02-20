Ovos rancheiros: chef ensina como deixar seu lanche mais gostoso

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita de Juarez Campos é o delicioso "Ovo Rancheiro"! Confira o passo a passo de como preparar o prato que vai deixar a sua refeição mais saborosa.
CBN e as Dicas do Chefe - Ovos Rancheiros - 8.00s - 20-02-21.mp3
A RECEITA:
Ingredientes (4 porções):
1 linguiça calabresa sem pele e em rodelas ou picadas
1 cebola media picada
3 dentes de alho picados
4 a 5 tomates sem sementes picados
¼ de pimentão vermelho picado (opcional)
250 ml de agua ou caldo de legumes
1 colher de sopa de extrato de tomates
Pimenta dedo de moça fresca picada ou pimenta calabresa seca a gosto
4 ovos
Salsa picada
Azeite extra virgem
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Dourar a calabresa no azeite
Acrescentar a cebola e alho e refogar
Juntar os tomates, pimentões, pimentas, extrato de tomates e agua ou caldo de legumes
Tampar e deixar cozinha em fogo baixo ate os tomates desmancharem
Acerte o tempero
Abra a tampa, faça quatro buracos no molho e e quebre os ovos neles com cuidado
Tampe e cozinhe de 4 a 5 minutos.
Salpique salsa e sirva com pão