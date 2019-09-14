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Ossobuco com polenta cremosa é o prato do final de semana

Ouça a conversa do chef com a jornalista Fernanda Queiroz

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 15:03

Publicado em 

14 set 2019 às 15:03
Ossobuco com polenta cremosa Crédito: Divulgação
Neste "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos destaca aquele estilo de receita para reunir toda a família em frente à mesa no final de semana: um Ossobuco com polenta cremosa. A receita é um dos destaques do Restaurant Week ES, um dos festivais gastronômicos mais aguardados pelos capixabas, e que chega à 18ª edição neste ano. Confira os detalhes do preparo da receita:
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Ossobuco com Polenta Cremosa - 10.55s - 14-09-19
 
 
 
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes do ossobuco:
4 discos de ossobuco, com média de 3cm de espessura
2 cebolas grandes picadas
4 dentes de alho picados
1 cenoura média picada
1 talo de salsão picado
1 talo de alho poró
3 tomates grandes sem semente e picados
2 folhas de louro
300ml de vinho branco
2 colheres de sopa de azeite extra virgem
1/2 colher de sopa de colorau
Sal e pimenta a gosto
Ingredientes da polenta cremosa:
500g de fubá pré-cozido
1 litro de água
2 dentes de alho picados
1/2 cebola picada
350ml de creme de leite
200g de requeijão
200g de mussarela
50g de queijo parmesão
Preparo do ossobuco:
Em uma panela de pressão, sele o ossobuco com azeite e reserve.
Com o fundo da panela em que o ossobuco foi selado o ossobuco, acrescente a cebola e o alho até dourar.
Em seguida, acrescente o vinho branco para deglacear, retorne o ossobuco para a panela e acrescente a cenoura, salsão, alho poró, tomate, louro e colorau.
Cubra com água quente, acrescente sal e pimenta a gosto e deixe na pressão por 40 minutos.
Preparo da polenta cremosa:
Em uma panela, dourar a cebola e o alho, em seguida, acrescente um litro de água quente.
Dilua o fubá em água fria para não empelotar e acrescente a diluição na panela, adicionando sal e pimenta a gosto. Misture bem.
Deixe cozinhar por cerca de 25 minutos, depois acrescente o creme de leite, requeijão, mussarela e o parmesão. Misture até ficar homogêneo.
Dica do chef:
Empratar em um prato fundo com bordas largas. Após acrescentar a polenta, adicione o ossobuco e regue com o caldo. Finalize com brotos de rúcula e flores comestíveis.
SERVIÇO:
18º ESPÍRITO SANTO RESTAURANT WEEK
De 13 de setembro a 6 de outubro de 2019, em 31 restaurantes de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Anchieta.
Valores dos menus com entrada, prato principal e sobremesa:
Convencional: R$ 43,90 por pessoa (almoço) e R$ 54,90 por pessoa (jantar).
Plus: R$ 55 por pessoa (almoço) e R$ 68 por pessoa (jantar).

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