Organizando a Ceia de Natal: aprenda o preparo do Rosbife Natalino

A receita do comentarista Juarez Campos deste sábado (22) é um rosbife natalino. A ideía é você já ir se organizando para as festas de fim de ano. Acompanhe o preparo.
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - ROSBIFE NATALINO - 12.01s - 22-11-25.mp3
Ingredientes:
Lagarto limpo (1,5kg)
Marinada:
50ml de azeite
2 colheres de sopa de mostarda
50ml de molho de soja
2 dentes de alho picados
Sal, pimenta do reino e páprica defumada a gosto
Preparo:
Misturar tudo e esfregar na carne.
Deixar na geladeira 6 a 8 horas
Molho:
100ml de azeite
1 cebola grande fatiada fina
4 dentes de alho grandes laminados
Chimichurri pronto
Sal
Refogar tudo
Desligar o fogo e juntar 1 xícara de salsa picada.
Preparo:
Escorrer o lagarto da marinada, enxugar e dourar bem em fogo médio de todos os lados.
Colocar num forno a 200ºC 10 a 15 minutos.
Retirar do forno colocar na geladeira.
Fatiar fino.
Montagem:
Numa forma desmontável, distribuir fatias da carne e o molho em camadas.
Na hora de servir desenformar, enfeitar em torno com cubos de tomates e picles.