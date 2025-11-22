Organizando a Ceia de Natal: aprenda o preparo do Rosbife Natalino

Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal

A receita do comentarista Juarez Campos deste sábado (22) é um rosbife natalino. A ideía é você já ir se organizando para as festas de fim de ano. Acompanhe o preparo.

Your browser does not support the audio element. CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - ROSBIFE NATALINO - 12.01s - 22-11-25.mp3

Ingredientes:

Lagarto limpo (1,5kg)

Marinada:

50ml de azeite

2 colheres de sopa de mostarda

50ml de molho de soja

2 dentes de alho picados

Sal, pimenta do reino e páprica defumada a gosto

Preparo:

Misturar tudo e esfregar na carne.

Deixar na geladeira 6 a 8 horas

Molho:

100ml de azeite

1 cebola grande fatiada fina

4 dentes de alho grandes laminados

Chimichurri pronto

Sal

Refogar tudo

Desligar o fogo e juntar 1 xícara de salsa picada.

Preparo:

Escorrer o lagarto da marinada, enxugar e dourar bem em fogo médio de todos os lados.

Colocar num forno a 200ºC 10 a 15 minutos.

Retirar do forno colocar na geladeira.

Fatiar fino.

Montagem:

Numa forma desmontável, distribuir fatias da carne e o molho em camadas.