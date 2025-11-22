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CBN e as Dicas do Chef

Organizando a Ceia de Natal: aprenda o preparo do Rosbife Natalino

As dicas são do nosso comentarista e chef, Juarez Campos

Publicado em 22 de Novembro de 2025 às 11:13

Publicado em 

22 nov 2025 às 11:13
Juarez Campos, comentarista de gastronomia
Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal
A receita do comentarista Juarez Campos deste sábado (22) é um rosbife natalino. A ideía é você já ir se organizando para as festas de fim de ano. Acompanhe o preparo. 
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - ROSBIFE NATALINO - 12.01s - 22-11-25.mp3
Ingredientes:
Lagarto limpo (1,5kg)
Marinada:
50ml de azeite
2 colheres de sopa de mostarda
50ml de molho de soja
2 dentes de alho picados
Sal, pimenta do reino e páprica defumada a gosto
Preparo:
Misturar tudo e esfregar na carne.
Deixar na geladeira 6 a 8 horas
Molho:
100ml de azeite
1 cebola grande fatiada fina
4 dentes de alho grandes laminados
Chimichurri pronto
Sal
Refogar tudo
Desligar o fogo e juntar 1 xícara de salsa picada.
Preparo:
Escorrer o lagarto da marinada, enxugar e dourar bem em fogo médio de todos os lados.
Colocar num forno a 200ºC 10 a 15 minutos.
Retirar do forno colocar na geladeira.
Fatiar fino.
Montagem:
Numa forma desmontável, distribuir fatias da carne e o molho em camadas.
Na hora de servir desenformar, enfeitar em torno com cubos de tomates e picles.

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