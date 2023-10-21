Omelete de tabuleiro é a pedida do final de semana!

Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos traz uma receita de Omelete de Tabuleiro. Mais uma receita simples, prática e deliciosa! Ouça a conversa completa!
CBN e a Dicas do Chef - 21-10-23
A RECEITA: Omelete de Tabuleiro
Ingredientes: 6 porções
- 09 ovos batidos
- 1 pimentâo vermelho em cubos
- 1 xícara de vagem cozida e em cubos
- 1 cebola grande picada
- 1 abobrinha sem sementes e em cubos
- 2 dentes de alho picadinhos
- 1 cenoura em cubos cozida
- 2 tomates sem sementes em cubos
- Páprica doce a gosto
- 1 colher de sopa da mistura de salsa picada
- 1 colher de cebolinha verde picada
- Sal e pimenta do reino
- Azeite
- 2 colheres de sopa de Parmesão ralado
Preparo:
- Refogar cebola, alho e pimentões no azeite.
- Juntar abobrinha, vagem, cenoura e tomates e refogar um pouco. Deixar esfriar.
- Juntar os ovos batidos, o Parmesão, cebolinha, salsa, páprica, sal e pimenta do reino.
- Acertar o tempero.
- Transferir para um tabuleiro ou refratário untado e esfarinhado, e assar a 200ºC até dourar.
- Deixar amornar e servir como lanche em cubos ou com uma salada.