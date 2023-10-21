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CBN e As Dicas do Chef

Omelete de tabuleiro é a pedida do final de semana!

Mais uma receita simples, prática e deliciosa!

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 09:59

Publicado em 

21 out 2023 às 09:59
Omelete de tabuleiro
Omelete de tabuleiro Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos traz uma receita de Omelete de Tabuleiro. Mais uma receita simples, prática e deliciosa! Ouça a conversa completa!
CBN e a Dicas do Chef - 21-10-23
A RECEITA: Omelete de Tabuleiro
Ingredientes: 6 porções
  • 09 ovos batidos
  • 1 pimentâo vermelho em cubos
  • 1 xícara de vagem cozida e em cubos
  • 1 cebola grande picada
  • 1 abobrinha sem sementes e em cubos
  • 2 dentes de alho picadinhos
  • 1 cenoura em cubos cozida
  • 2 tomates sem sementes em cubos
  • Páprica doce a gosto
  • 1 colher de sopa da mistura de salsa picada
  • 1 colher de cebolinha verde picada
  • Sal e pimenta do reino
  • Azeite
  • 2 colheres de sopa de Parmesão ralado
Preparo:
  • Refogar cebola, alho e pimentões no azeite.
  • Juntar abobrinha, vagem, cenoura e tomates e refogar um pouco. Deixar esfriar.
  • Juntar os ovos batidos, o Parmesão, cebolinha, salsa, páprica, sal e pimenta do reino.
  • Acertar o tempero.
  • Transferir para um tabuleiro ou refratário untado e esfarinhado, e assar a 200ºC até dourar.
  • Deixar amornar e servir como lanche em cubos ou com uma salada.

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