No prato da semana, um arroz de bacalhau à moda

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos traz um daqueles pratos que dão água na boca: um arroz de bacalhau à moda. Ficou curioso e quer saber detalhes dessa preparação? Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE
Ingredientes: 4 porções
- 2 xícaras de arroz branco cozido
- 1 cebola média picadinha
- 1 talo de alho porro picado
- 2 dentes de alho picados
- 100ml de creme de leite frescos
- ½ pimentão amarelo em cubos (opcional)
- 2 tomates sem pele e em cubos
- ½ pimenta dedo de moça picada (opcional)
- 1 xícara de brócolis cozidos e em cubinhos
- Azeitonas pretas em rodelas a gosto
- 200g de bacalhau do Porto (dessalgado e em lascas)
- 200g de bacalhau Saith dessalgado e em lascas
- 1 xícara de molho de tomate
- Salsa e cebolinha verde picados
- 4 ovos caipira fritos
- Azeite português
- Caldo de legumes se precisar
Preparo:
- Refogue a cebola, alho e alho porro no azeite até murchar, sem dourar.
- Juntar os tomates, pimentões e dedo de moça e refogar um pouco.
- Juntar o creme de leite, o molho de tomates e deixar reduzir até a metade.
- Adicionar o bacalhau e aquecer.
- Junte o arroz cozido, o brocole, azeitonas pretas, salsa, cebolinha e misture bem e aqueça.
- Se estiver seco junte um pouco de água quente ou caldo de legumes.
- Acerte o tempero e sirva regado com azeite, salpicado com salsa e cebo