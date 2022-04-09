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CBN e as Dicas do Chef

No prato da semana, um arroz de bacalhau à moda

Ouça a conversa completa com o chef Juarez Campos!

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 12:37

Publicado em 

09 abr 2022 às 12:37
arroz de bacaç
Arroz de Bacalhau... Delicioso! Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos traz um daqueles pratos que dão água na boca: um arroz de bacalhau à moda. Ficou curioso e quer saber detalhes dessa preparação? Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE
Ingredientes: 4 porções
  • 2 xícaras de arroz branco cozido
  • 1 cebola média picadinha 
  • 1 talo de alho porro picado
  • 2 dentes de alho picados
  • 100ml de creme de leite frescos
  • ½ pimentão amarelo em cubos (opcional)
  • 2 tomates sem pele e em cubos
  • ½ pimenta dedo de moça picada (opcional)
  • 1 xícara de brócolis cozidos e em cubinhos
  • Azeitonas pretas em rodelas a gosto
  • 200g de bacalhau do Porto (dessalgado e em lascas)
  • 200g de bacalhau Saith dessalgado e em lascas
  • 1 xícara de molho de tomate
  • Salsa e cebolinha verde picados
  • 4 ovos caipira fritos
  • Azeite português
  • Caldo de legumes se precisar
Preparo:
  • Refogue a cebola, alho e alho porro no azeite até murchar, sem dourar.
  • Juntar os tomates, pimentões e dedo de moça e refogar um pouco.
  • Juntar o creme de leite, o molho de tomates e deixar reduzir até a metade.
  • Adicionar o bacalhau e aquecer.
  • Junte o arroz cozido, o brocole, azeitonas pretas, salsa, cebolinha e misture bem e aqueça.
  • Se estiver seco junte um pouco de água quente ou caldo de legumes.
  • Acerte o tempero e sirva regado com azeite, salpicado com salsa e cebo

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