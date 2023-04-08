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CBN e as Dicas do Chef

No clima de Páscoa: bacalhau à provençal é o prato da semana!

Um bacalhau delicioso para aquele almoço de família

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 11:05

Publicado em 

08 abr 2023 às 11:05
Bacalhau
Bacalhau Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o clima já é de domingo de Páscoa. O Chef Juarez Campos nos auxilia na missão de preparar um bacalhau delicioso para aquele almoço de família. É o bacalhau à provençal. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - BACALHAU PÁSCOA - 08-04-23
A RECEITA:
Ingredientes Bacalhau:
  • 4 lombos de bacalhau dessalgado
  • 1 colher de chá de tomilho + 1 ramo
  • 4 dentes de alho picados
  • 4 colheres de chá de cebolinha verde fina picada
  • 12ud de tomates cereja
  • 12 dentes de alho inteiros com casca
  • 12 batatas bolinha aferventada
  • 12 mini cebolas sem casca
  • 12 azeitonas pretas
  • Azeite o suficiente
  • Sal e pimenta do reino a gosto
Ingredientes Crosta:
  • 2 dentes de alho picadinhos
  • ½ xicara de farinha de rosca
  • ¼ xicara de salsa picadinha
  • 1/3 de xicara de Grana Padano ralado fino
  • 1 colher de chá de zest de limão siciliano
  • 4 colheres de sopa de azeite extra virgem
  • Misture tudo e faça uma farofa úmida
Preparo:
  • Coloque os lombos numa assadeira com 4 colheres de sopa de azeite e o ramo de tomilho
  • Cubra com papel alumínio e asse a 150ºC por 15 minutos. Reserve
  • Num refratário disponha os tomates cereja, os dentes de alho inteiro, as mini cebolas, as batatas, o tomilho, azeite, sal e pimenta do reino
  • Asse a 150ºC até amaciar as batatas, cebola e o alho e os tomates murcharem
  • À parte retire as espinhas do lombo de bacalhau e com a pele para baixo prensar a crosta sobre o bacalhau em outro refratário
  • Asse a 250°C por uns 15 minutos
  • Junte os tomates, dentes de alho, mini cebola, as azeitonas e batatas ao bacalhau e deixe mais 5 minutos para aquecer
  • Salpique cebolinha verde e sirva.

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