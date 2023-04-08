No clima de Páscoa: bacalhau à provençal é o prato da semana!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o clima já é de domingo de Páscoa. O Chef Juarez Campos nos auxilia na missão de preparar um bacalhau delicioso para aquele almoço de família. É o bacalhau à provençal. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - BACALHAU PÁSCOA - 08-04-23
A RECEITA:
Ingredientes Bacalhau:
- 4 lombos de bacalhau dessalgado
- 1 colher de chá de tomilho + 1 ramo
- 4 dentes de alho picados
- 4 colheres de chá de cebolinha verde fina picada
- 12ud de tomates cereja
- 12 dentes de alho inteiros com casca
- 12 batatas bolinha aferventada
- 12 mini cebolas sem casca
- 12 azeitonas pretas
- Azeite o suficiente
- Sal e pimenta do reino a gosto
Ingredientes Crosta:
- 2 dentes de alho picadinhos
- ½ xicara de farinha de rosca
- ¼ xicara de salsa picadinha
- 1/3 de xicara de Grana Padano ralado fino
- 1 colher de chá de zest de limão siciliano
- 4 colheres de sopa de azeite extra virgem
- Misture tudo e faça uma farofa úmida
Preparo:
- Coloque os lombos numa assadeira com 4
colheres de sopa de azeite e o ramo de tomilho
- Cubra com papel alumínio e asse a 150ºC por 15 minutos. Reserve
- Num refratário disponha os tomates cereja, os dentes de alho inteiro, as mini cebolas, as batatas, o tomilho, azeite, sal e pimenta do reino
- Asse a 150ºC até amaciar as batatas, cebola e o alho e os tomates murcharem
- À parte retire as espinhas do lombo de bacalhau e com a pele para baixo prensar a crosta sobre o bacalhau em outro refratário
- Asse a 250°C por uns 15 minutos
- Junte os tomates, dentes de alho, mini cebola, as azeitonas e batatas ao bacalhau e deixe mais 5 minutos para aquecer
- Salpique cebolinha verde e sirva.