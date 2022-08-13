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CBN e as Dicas do Chef

No clima de Dia dos Pais: a receita de picanha com molho chimichurri e arroz biro biro

Fácil e perfeito para reunir a família nesse dia especial

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 12:14

Publicado em 

13 ago 2022 às 12:14
Picanha
Grilled picanha, traditional Brazilian cut! Crédito: Ribeiro Rocha
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos vai ensinar uma receita especial para fazer no "domingão" de dia dos Pais e família reunida. É uma deliciosa picanha com molho chimichurri e arroz Biro Biro. Vamos ao passo a passo? Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 13-08-22
A RECEITA:
INGREDIENTES PARA PICANHA (4 PORÇÕES):
  • 4 POSTAS DE PICANHA MATURADA (250G CADA)
  • SAL E PIMENTA DO REINO
PREPARO:
GRELHAR A PICANHA AO PONTO DESEJADO E SERVIR FATIADA COM O MOLHO CHIMICHURRI ACOMPANHADA DE ARROZ BIRO-BIRO.
INGREDIENTES PARA MOLHO CHIMICHURRI:
  • 1 COLHER DE SOPA DE PIMENTÃO VERMELHO PICADINHO
  • 1 COLHER DE SOPA DE SALSINHA PICADINHA
  • 1 COLHER DE SOBREMESA DE ALHO PICADINHO
  • 1 COLHER DE SOPA DE CEBOLA PICADINHA
  • 1 COLHER DE CHÁ DE PIMENTA CALABRESA SECA AMASSADA
  • 1 COLHER DE SOBREMESA DE CEBOLINHA VERDE FINA PICADINHA
  • 2 XÍCARAS DE AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM
  • 1 XÍCARA DE VINAGRE DE VINHO BRANCO
  • 1 COLHER DE CHÁ DE ORÉGANO SECO(OU A GOSTO)
  • 1 FOLHA DE LOURO PICADINHA
  • SAL E PIMENTA DO REINO A GOSTO
PREPARO:
MISTURE TODOS Os INGREDIENTES E TEMPERE.
INGREDIENTES PARA ARROZ BIRO-BIRO:
  • 2 COLHERES DE SOPA DE MANTEIGA
  • 2 COLHERES DE SOPA DE BACON EM CUBOS
  • 2 COLHERES DE SOPA DE CEBOLA PICADINHA
  • 2 COLHERES DE PRESUNTO EM CUBOS
  • 1 COLHER DE SOPA DE SALSINHA PICADINHA
  • 1 COLHER DE CEBOLINHA VERDE PICADINHA
  • 2 XÍCARAS DE ARROZ COZIDO
  • 2 OVOS BATIDOS, FRITOS COMO OMELETE E PICADOS
  • BATATA PALHA
  • ÓLEO
PREPARO:
NUMA FRIGIDEIRA DERRETA A MANTEIGA COM UM POUCO DE ÓLEO, JUNTE O BACON DEIXE DOURAR E RESERVE. NA MESMA PANELA REFOGUE A CEBOLA ATÉ MURCHAR, UNTE O PRESUNTO, O ARROZ, OS OVOS, A SALSINHA, A CEBOLINHA E RETORNE O BACON. MISTURE BEM E SIRVA COBERTO COM BATATA PALHA.

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