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CBN e as Dicas do Chef

Nhoque de Bacalhau é o prato da semana!

Quem ensina é o comentarista chef Juarez Campos

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 12:05

Publicado em 

20 mai 2023 às 12:05
Nhoque de bacalhau é a receita da semana!
Nhoque de bacalhau é a receita da semana! Crédito: Freepik
Já no clima de receitas pra preparar o Dia dos Namorados, em junho, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos traz como destaque um prato de bacalhau super especial: é o "Nhoque de Bacalhau com Putanesca Crua e Crispy de Couve". Deu vontade de experimentar? Ouça a conversa de completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - NHOQUE - 11.33s - 20-05-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
400g de bacalhau dessalgado, cozido e processado
400g de batatas cozidas em purê
100g de trigo
35g de maisena
2 gemas
Sal e pimenta do reino
Preparo:
Misturar tudo e deixar descansar 15 minutos
Fazer os nhoques pequenos
Cozinhar em água salgada.
Putanesca Crua
Ingredientes:
2 colheres de sopa de alcaparras
2 colheres de sopa de azeitonas pretas laminadas ou em rodelas
1 xícara (ou a gosto) de cubos de tomates sem sementes
1 colher de sopa de ciboulette picada
Folhas de salsa inteiras
Crispy de couve (Couve fininha frita)
4 colheres de sopa de azeite aromatizado com alho
Preparo:
Misture alcaparras, azeitonas, ciboulette, tomates e azeite aos gnocchi preparados e aqueça
Distribua em 4 pratos fundos
Distribua aleatoriamente folhas de salsa sobre elas e salpique crispy de couve.
Não leva parmesão ralado.

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