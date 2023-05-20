Nhoque de Bacalhau é o prato da semana!

Já no clima de receitas pra preparar o Dia dos Namorados, em junho, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos traz como destaque um prato de bacalhau super especial: é o "Nhoque de Bacalhau com Putanesca Crua e Crispy de Couve". Deu vontade de experimentar? Ouça a conversa de completa!