Nhoque com frango gratinado ao requeijão: saiba como preparar

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina a preparar um prato prático e delicioso! É o 'nhoque com frango gratinado ao requeijão'. Confira o passo a passo da receita!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - FRANGO GRATINADO - 6.52s - 10-04-21
A RECEITA:
Ingredientes:
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de sopa de cebola picada
3 dentes de alho picada
120g de requeijão com creme de ricota
1 xícara de creme de leite fresco
1 xícara de caldo de frango
500g de nhoque pré cozido
Duas xícaras de cubos de peito de frango ou sobrecoxas cozidos
1 xícara de queijo parmesão
1 xícara de queijo muçarela ralado grosso
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Refogue a cebola e o alho na manteiga.
Junte o caldo de frango o creme de leite e o requeijão.
Deixe formar um creme.
Junte o frango e o nhoque à metade do parmesão.
Acerte o tempero.
Transfira para um refratário.
Cubra com a muçarela e o parmesão.
Leve ao forno e deixe gratinar a 200°C por 30 minutos.