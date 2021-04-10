Nhoque com frango gratinado ao requeijão: saiba como preparar

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina a preparar um prato prático e delicioso! É o 'nhoque com frango gratinado ao requeijão'. Confira o passo a passo da receita!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - FRANGO GRATINADO - 6.52s - 10-04-21

A RECEITA:

Ingredientes:

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de cebola picada

3 dentes de alho picada

120g de requeijão com creme de ricota

1 xícara de creme de leite fresco

1 xícara de caldo de frango

500g de nhoque pré cozido

Duas xícaras de cubos de peito de frango ou sobrecoxas cozidos

1 xícara de queijo parmesão

1 xícara de queijo muçarela ralado grosso

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Refogue a cebola e o alho na manteiga.

Junte o caldo de frango o creme de leite e o requeijão.

Deixe formar um creme.

Junte o frango e o nhoque à metade do parmesão.

Acerte o tempero.

Transfira para um refratário.

Cubra com a muçarela e o parmesão.