Na troca de passes: Sudré ensina a preparar Risoto Marguerita

Esta edição do CBN e as Dicas do Chef é especial! Neste sábado (01) iniciamos uma série de quadros em que quem vai cozinhar não é o chef Juarez Campos, e sim um convidado! Esses convidados serão nossos comentaristas da CBN Vitória. Quem inaugura a série é o comentarista de Tecnologia, Gilberto Sudré! Ele vai ensinar o passo a passo da preparação de um delicioso "Risoto Marguerita". Mas, é claro, o chef comenta e dá suas pitadas. Acompanhe!

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A RECEITA:

Ingredientes:

100 gramas de manteiga

1 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

2 xícaras (chá) de arroz arbório

1/2 xícara (chá) de vinho branco

2 litros de caldo de legumes quente

1 e 1/2 xícara (chá) de tomate cereja sem sementes cortados ao meio

1 xícara (chá) de queijo mussarela de búfala picada

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Manjericão a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Preparo:

Aqueça metade da manteiga e refogue a cebola e o alho no azeite até ficarem dourados. Junte o arroz e refogue até secar.

Adicione o vinho e deixe evaporar. Acrescente um pouco de caldo de legumes e mexa até secar.

Repita a operação, após 8 minutos de cozimento, tempere com o sal, a pimenta e cozinhe por mais 10 minutos, sempre acrescentando aos poucos o caldo de legumes.

Acrescente o tomate, a mussarela e o manjericão. Misture e adicione o queijo parmesão, o restante da manteiga e desligue o fogo.