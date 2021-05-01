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CBN E AS DICAS DO CHEF

Na troca de passes: Sudré ensina a preparar Risoto Marguerita

Confira o especial de 25 anos da CBN Vitória. Quem cozinha é o nosso comentarista de Tecnologia

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 09:17

Publicado em 

01 mai 2021 às 09:17
Esta edição do CBN e as Dicas do Chef é especial! Neste sábado (01) iniciamos uma série de quadros em que quem vai cozinhar não é o chef Juarez Campos, e sim um convidado! Esses convidados serão nossos comentaristas da CBN Vitória. Quem inaugura a série é o comentarista de Tecnologia, Gilberto Sudré! Ele vai ensinar o passo a passo da preparação de um delicioso "Risoto Marguerita". Mas, é claro, o chef comenta e dá suas pitadas. Acompanhe!
CBN e as dicas do chefe - 01-05-21.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
100 gramas de manteiga
1 cebola pequena picada
2 dentes de alho picados
2 colheres de sopa de azeite
2 xícaras (chá) de arroz arbório
1/2 xícara (chá) de vinho branco
2 litros de caldo de legumes quente
1 e 1/2 xícara (chá) de tomate cereja sem sementes cortados ao meio
1 xícara (chá) de queijo mussarela de búfala picada
4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
Manjericão a gosto
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
Preparo:
Aqueça metade da manteiga e refogue a cebola e o alho no azeite até ficarem dourados. Junte o arroz e refogue até secar.
Adicione o vinho e deixe evaporar. Acrescente um pouco de caldo de legumes e mexa até secar.
Repita a operação, após 8 minutos de cozimento, tempere com o sal, a pimenta e cozinhe por mais 10 minutos, sempre acrescentando aos poucos o caldo de legumes.
Acrescente o tomate, a mussarela e o manjericão. Misture e adicione o queijo parmesão, o restante da manteiga e desligue o fogo.
Sirva bem quente.

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