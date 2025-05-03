CBN e as Dicas do Chef

Na receita da semana, um arroz de ragu de costela e linguiça a cavalo!

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez!

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 11:51

Costela é um dos ingredientes principais desta receita Crédito: Pixabay
Um "mexidão" criativo do Chef Juarez Campos! Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos traz como destaque a receita de um Arroz com Ragu de Costela e Linguiça a Cavalo. Uma receita tradicional, mas com o charme do nosso Chef. Ouça a conversa completa!
CBN -CBN E AS DICAS DO CHEFE - RAGU - 15.18s - 03-05-25.mp3
RECEITA: Arroz com Ragu de Costela e Linguiça à Cavalo
Ingredientes
  • 200g de arroz cozido
  • 1 cebola média picada em cubos
  • 1 alho aipo picado em cubos
  • 1 cenoura média descascada em cubos
  • 1 maço de couve (em tirinhas)
  • 4 ovos caipiras
  • 1kg de costela de boi com pouca gordura
  • 500g de linguiça sem pele (e fritas a parte)
  • 1 cebola média picada
  • 4 dentes de alho
  • 1 xícara de molho de tomate
  • 1 colher rala de colorau
  • Salsa e cebolinhas picadas
  • Meia xícara de óleo ou azeite
  • 1 litro de caldo de carne
  • Sal e pimenta do reino a gosto
OBS: - Pode ser só de costela ou só de linguiça ou dos dois


Preparo
  • Tempere as fatias de costelas com sal e pimenta do reino. Deixe pegar o sabor por uma hora
  • Doure a costela no óleo, na panela de pressão (sem tapa, aos poucos)
  • Reserve a carne
  • Na mesma panela, você refoga cebola, alho, colorau, até murchar e junte o molho de tomate
  • Volte com a costela e junte a linguiça
  • Deixe na pressão (tempo médio de 30 a 40 minutos)
  • Desosse a costela, corte a carne em pedaços médios e junte no molho de novo. Verifique o tempero
  • Junte o arroz cozinho (de preferência já quente) e a couve já refogada ao ragu. Misture. Tem que ficar um "arroz meloso"
  • Distribua nos pratos
  • Frite os ovos (com gema mole) e coloque por cima

