Na receita da semana, um arroz de ragu de costela e linguiça a cavalo!

Um "mexidão" criativo do Chef Juarez Campos! Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos traz como destaque a receita de um Arroz com Ragu de Costela e Linguiça a Cavalo. Uma receita tradicional, mas com o charme do nosso Chef. Ouça a conversa completa!
RECEITA: Arroz com Ragu de Costela e Linguiça à Cavalo
Ingredientes
- 200g de arroz cozido
- 1 cebola média picada em cubos
- 1 alho aipo picado em cubos
- 1 cenoura média descascada em cubos
- 1 maço de couve (em tirinhas)
- 4 ovos caipiras
- 1kg de costela de boi com pouca gordura
- 500g de linguiça sem pele (e fritas a parte)
- 1 cebola média picada
- 4 dentes de alho
- 1 xícara de molho de tomate
- 1 colher rala de colorau
- Salsa e cebolinhas picadas
- Meia xícara de óleo ou azeite
- 1 litro de caldo de carne
- Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo
- Tempere as fatias de costelas com sal e pimenta do reino. Deixe pegar o sabor por uma hora
- Doure a costela no óleo, na panela de pressão (sem tapa, aos poucos)
- Reserve a carne
- Na mesma panela, você refoga cebola, alho, colorau, até murchar e junte o molho de tomate
- Volte com a costela e junte a linguiça
- Deixe na pressão (tempo médio de 30 a 40 minutos)
- Desosse a costela, corte a carne em pedaços médios e junte no molho de novo. Verifique o tempero
- Junte o arroz cozinho (de preferência já quente) e a couve já refogada ao ragu. Misture. Tem que ficar um "arroz meloso"
- Distribua nos pratos
- Frite os ovos (com gema mole) e coloque por cima