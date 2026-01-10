Na receita da semana, aprenda a fazer um "Camarão Mei Qui Tai"!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Chef Juarez Campos traz como destaque a receita de um prato de camarão, "meio tipo tailandês"! É isso mesmo! Um prato de camarão com toque oriental. A sugestão é da ouvinte Natalie Supeleto. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - CAMARÃO - 10-01-26
RECEITA: Camarão Mei Qui Ta
- Ingredientes para o Camarão
- 1kg de camarão limpo (VM é o ideal)
- Temperar somente na hora de selar, usar apenas com pouco de sal e pimenta do reino branca
- Ingredientes para o Molho de Camarão
- 4 tomates grandes picados (com pele e semente)
- 1 xícara de cebola branca picada
- 1 xícara de alho porró picado (apenas a parte verde-clara)
- 1 colher de sopa de gengibre picado (bem pequeno)
- 2 maços de coentro (usar somente os talos picados), reservar as folhas sem cortar
- 3 colheres de sopa de Shoyu
- 1 sachê (10g) de Hondashi (opcional)
- Preparo do Molho de Camarão
- Refogar a cebola, o gengibre e o alho porró no azeite de oliva, deixar amolecer, mas não dourar.
- Juntar os tomates, os talos do coentro, o Shoyu e o Hondashi.
- Deixar cozinhar meio tampado, enquanto cozinha preparar as bananas e o arroz.
- Quando o molho estiver bem cozido, bater no liquidificador ou no mixer e coar em uma peneira fina; reserve.
- À parte, saltear os camarões e quando estiver quase no ponto, jogar no molho fervente, desligar o fogo e deixar descansar com a panela aberta.
- Quando for servir, acrescentar as folhas de coentro picadas.
- Ingredientes para Arroz de Leite de Côco (o ponto é um arroz cremoso, mas não é um risoto)
- 1 xícara de arroz
- 2 xícaras de caldo de legumes quente
- 250ml de leite de côco
- Alho porró (parte branca)
- Azeite, manteiga e noz moscada
- Casca de limão siciliano ralado (pouco)
- Preparo do Arroz de Leite de Côco
- Refogar alho porró na mistura de manteiga com azeite
.- Juntar o arroz e refogar um pouco.
- Adicionar o leite de coco e o caldo de legumes. Deixar cozinhar.
- Ingredientes e Preparo do Purê de Banana da Terra
- Banana da terra cozida e dourada na manteiga.
- Juntar na cebola refogada na manteiga e fazer um purê.