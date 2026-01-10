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CBN e as Dicas do Chef

Na receita da semana, aprenda a fazer um "Camarão Mei Qui Tai"!

Acompanhe os detalhes dessa refrescante receita com o Chef Juarez

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 11:40

Publicado em 

10 jan 2026 às 11:40
Camarões VM salteados estão na receita de hoje
Camarões VM salteados estão na receita de hoje Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Chef Juarez Campos traz como destaque a receita de um prato de camarão, "meio tipo tailandês"! É isso mesmo! Um prato de camarão com toque oriental. A sugestão é da ouvinte Natalie Supeleto. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - CAMARÃO - 10-01-26
RECEITA: Camarão Mei Qui Ta
  • Ingredientes para o Camarão
    - 1kg de camarão limpo (VM é o ideal)
    - Temperar somente na hora de selar, usar apenas com pouco de sal e pimenta do reino branca
  • Ingredientes para o Molho de Camarão
    - 4 tomates grandes picados (com pele e semente)
    - 1 xícara de cebola branca picada
    - 1 xícara de alho porró picado (apenas a parte verde-clara)
    - 1 colher de sopa de gengibre picado (bem pequeno)
    - 2 maços de coentro (usar somente os talos picados), reservar as folhas sem cortar
    - 3 colheres de sopa de Shoyu
    - 1 sachê (10g) de Hondashi (opcional)
  • Preparo do Molho de Camarão
    - Refogar a cebola, o gengibre e o alho porró no azeite de oliva, deixar amolecer, mas não dourar.
    - Juntar os tomates, os talos do coentro, o Shoyu e o Hondashi.
    - Deixar cozinhar meio tampado, enquanto cozinha preparar as bananas e o arroz.
    - Quando o molho estiver bem cozido, bater no liquidificador ou no mixer e coar em uma peneira fina; reserve.
    - À parte, saltear os camarões e quando estiver quase no ponto, jogar no molho fervente, desligar o fogo e deixar descansar com a panela aberta.
    - Quando for servir, acrescentar as folhas de coentro picadas.
  • Ingredientes para Arroz de Leite de Côco (o ponto é um arroz cremoso, mas não é um risoto)
    - 1 xícara de arroz
    - 2 xícaras de caldo de legumes quente
    - 250ml de leite de côco
    - Alho porró (parte branca)
    - Azeite, manteiga e noz moscada
    - Casca de limão siciliano ralado (pouco)
  • Preparo do Arroz de Leite de Côco
    - Refogar alho porró na mistura de manteiga com azeite
    .- Juntar o arroz e refogar um pouco.
    - Adicionar o leite de coco e o caldo de legumes. Deixar cozinhar.
  • Ingredientes e Preparo do Purê de Banana da Terra
    - Banana da terra cozida e dourada na manteiga.
    - Juntar na cebola refogada na manteiga e fazer um purê.

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