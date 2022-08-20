Músculo à italiana é a receita para curtir o inverno

A dica da semana no "CBN e as Dicas do Chef" é uma boa pedida para o tempinho de inverno, mais frio, e também para quem está procurando uma opção mais barata para o cardápio do fim de semana: é o músculo à italiana. Ouça a conversa completa com o Chef Juarez Campos!
A RECEITA:
Ingredientes
1kg de músculo em cubos grandes ou pela inteira
1 colher de sopa de manteiga ou margarina
1 colher de sopa de azeite
1 cebola média picada
1 talo de aipo ou salsão picado
1 parte branca de alho poró picado (opcional)
1 cenoura media picada
1 colher de sopa de extrato de tomate
1 maço de cebolinha picado
2 copos de vinho branco seco
1 xícara de caldo de carne
2 dentes de alho picados
Farinha de trigo (para polvilhar a carne)
Sal e pimenta do reino a gosto
Vinagre
Noz moscada
Preparo
Tempere o musculo com sal, pimenta do reino, vinagre, 1 copo de vinho branco e noz moscada
Deixe uma noite
Retire a carne do tempero e polvilhe com farinha de trigo. Retire o excesso
Frite o musculo na mistura de azeite com manteiga até dourar e reserve
Acrescente na panela a cebola , o alho poró, o alho e o aipo. Refogue um pouco
Junte a cenoura, os tomates, o extrato de tomate e a cebolinha
Junte a carne e o manjericão
Junte o vinho branco, o tempero de carne e o caldo de carne
Deixe ferver um pouco, abaixe o fogo e cozinhe em fogo baixo até que a carne fique macia
Se necessário junte mais caldo de carne
Retire a carne (se for peça inteira fatie-a) e deixe o molho cozinhar mais um pouco para engrossar.
Acerte o tempero
Sirva a carne com molho, polvilhado de "gremolada" (ver abaixo) e polenta, purê ou legumes cozidos para acompanhar
Gremolada
1 maço de salsa picada
1 dente grande de alho picado
Raspas de limão siciliano
Misture tudo e polvilhe sobre a carne quente com o molho.