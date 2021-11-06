Moqueca capixaba no cartoccio: aprenda a receita original do chef Juarez!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos apresenta uma releitura da tradicional moqueca capixaba. Aprenda a receita original do chef: moqueca capixaba no cartoccio! Acompanhe!
CBN E AS DICAS DO CHEFE- 06-11-21
Ingredientes:
- 4 filés de badejo, baiacu ou outro peixe de carne branca (180g a 220g cada filé)
- 400g de camarões VG
- 4 tomates sem pele e sem sementes em cubos
- 2 colheres de sopa de cebola picada e aferventada
- 1/2 xícara de azeite extra virgem
- 4 colheres de sopa de óleo de urucum
- 1/2 maço de coentro fresco picado
- 1 xícara de caldo de peixe
- Zest de limão siciliano
- Sal e pimenta do reino branca a gosto
Preparo:
- Tempere os filés de peixe e os camarões com sal e pimenta
- Coloque em retângulo de papel alumínio untado com azeite
- Cubra com tomates, cebolas e coentro
- Regue com caldo de peixe e óleo de urucum
- Salpique com as zests de limão
- Feche bem e asse em forno pré-aquecido a 250º de 12 a 15 minutos
- Sirva com arroz branco e pirão