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CBN e as Dicas do Chef

Moqueca capixaba no cartoccio: aprenda a receita original do chef Juarez!

Confira o passo a passo feito pelo Chef Juarez Campos de um prato pra lá de especial

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 12:50

Publicado em 

06 nov 2021 às 12:50
Juarez Campos, chef de cozinha
Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos apresenta uma releitura da tradicional moqueca capixaba. Aprenda a receita original do chef: moqueca capixaba no cartoccio! Acompanhe!
CBN E AS DICAS DO CHEFE- 06-11-21
Ingredientes:
  • 4 filés de badejo, baiacu ou outro peixe de carne branca (180g a 220g cada filé)
  • 400g de camarões VG
  • 4 tomates sem pele e sem sementes em cubos
  • 2 colheres de sopa de cebola picada e aferventada
  • 1/2 xícara de azeite extra virgem
  • 4 colheres de sopa de óleo de urucum
  • 1/2 maço de coentro fresco picado
  • 1 xícara de caldo de peixe
  • Zest de limão siciliano
  • Sal e pimenta do reino branca a gosto
Preparo:
  • Tempere os filés de peixe e os camarões com sal e pimenta
  • Coloque em retângulo de papel alumínio untado com azeite
  • Cubra com tomates, cebolas e coentro
  • Regue com caldo de peixe e óleo de urucum
  • Salpique com as zests de limão
  • Feche bem e asse em forno pré-aquecido a 250º de 12 a 15 minutos
  • Sirva com arroz branco e pirão

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