Momento especial? Prepare um spaghetti negro com ragu de lulas de impressionar!

Frutos do mar, tomates frescos, pimenta dedo de moça e um toque de vinho branco. Esses são alguns sabores presentes em uma receita de spaghetti digna de momentos especiais. Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos ensina o passo a passo para preparar spaghetti negro com ragu de lulas e farofa cítrica de panko. Ouça as dicas do Chef Juarez Campos!
CBN E AS DICAS DO CHEF - SPAGHETTI NEGRO - 04-10-25
RECEITA: Spaghetti Negro com Ragu de Lulas e Farofa Cítrica de Panko
Ingredientes: 6 porções
Ingredientes
Ingredientes: 6 porções
- 500g de spaghetti negro
- 600g de lulas em anéis ou cubos temperados
- ½ xícara de vinho branco seco
- 1 cebola média picada
- 4 dentes de alho picados
- ½ pimenta dedo de moça sem sementes picada (ou a gosto)
- 18 a 24 tomates cerejas em rodelas
- 3 xícaras de molho de tomates
- 1 xícara de caldo de peixe
- Manjericão picados em tirinha
- 6 colheres de sopa de farofa de Panko
- Sal e pimenta do reino
- Azeite extravirgem
- Refogar metade da cebola e alho no azeite.
- Juntar as lulas temperadas com sal e pimenta do reino e saltear rapidamente.
- Perfumar com vinho branco seco e reservar.
- Na mesma frigideira refogar o restante da cebola e o alho no azeite.
- Juntar os tomates, molho de tomates, pimenta dedo de moça, caldo de peixe e manjericão.
- Deixar encorpar.
- Acertar o tempero, e juntar a massa pré-cozida, um pouco da água da cocção da massa, as lulas reservadas e azeite.
- Envolver tudo e servir salpicado de manjericão e farofa de Panko.
Ingredientes
- 1 xícara de Panko
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de salsa picada
- Zest de limão siciliano
- Dourar o Panko na mistura de manteiga e azeite até ficar crocante.
- Junte a salsa e o zest de limão.