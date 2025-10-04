Momento especial? Prepare um spaghetti negro com ragu de lulas de impressionar!

Frutos do mar, tomates frescos, pimenta dedo de moça e um toque de vinho branco. Esses são alguns sabores presentes em uma receita de spaghetti digna de momentos especiais. Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos ensina o passo a passo para preparar spaghetti negro com ragu de lulas e farofa cítrica de panko. Ouça as dicas do Chef Juarez Campos!