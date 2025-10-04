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CBN e as Dicas do Chef

Momento especial? Prepare um spaghetti negro com ragu de lulas de impressionar!

Acompanhe os detalhes com o Chef Juarez

Publicado em 04 de Outubro de 2025 às 11:14

Publicado em 

04 out 2025 às 11:14
Macarrão Negro
Macarrão Negro Crédito: Freepik
Frutos do mar, tomates frescos, pimenta dedo de moça e um toque de vinho branco. Esses são alguns sabores presentes em uma receita de spaghetti digna de momentos especiais. Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos ensina o passo a passo para preparar spaghetti negro com ragu de lulas e farofa cítrica de panko. Ouça as dicas do Chef Juarez Campos!
CBN E AS DICAS DO CHEF - SPAGHETTI NEGRO - 04-10-25
RECEITA: Spaghetti Negro com Ragu de Lulas e Farofa Cítrica de Panko
Ingredientes: 6 porções
  • 500g de spaghetti negro
  • 600g de lulas em anéis ou cubos temperados
  • ½ xícara de vinho branco seco
  • 1 cebola média picada
  • 4 dentes de alho picados
  • ½ pimenta dedo de moça sem sementes picada (ou a gosto)
  • 18 a 24 tomates cerejas em rodelas
  • 3 xícaras de molho de tomates
  • 1 xícara de caldo de peixe
  • Manjericão picados em tirinha
  • 6 colheres de sopa de farofa de Panko
  • Sal e pimenta do reino
  • Azeite extravirgem
Preparo
  • Refogar metade da cebola e alho no azeite.
  • Juntar as lulas temperadas com sal e pimenta do reino e saltear rapidamente.
  • Perfumar com vinho branco seco e reservar.
  • Na mesma frigideira refogar o restante da cebola e o alho no azeite.
  • Juntar os tomates, molho de tomates, pimenta dedo de moça, caldo de peixe e manjericão.
  • Deixar encorpar.
  • Acertar o tempero, e juntar a massa pré-cozida, um pouco da água da cocção da massa, as lulas reservadas e azeite.
  • Envolver tudo e servir salpicado de manjericão e farofa de Panko.
Farofa de Panko (Pangrattato)
Ingredientes
  • 1 xícara de Panko
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • Zest de limão siciliano
Preparo
  • Dourar o Panko na mistura de manteiga e azeite até ficar crocante.
  • Junte a salsa e o zest de limão.

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