Minimuffins de abobrinha é a receita prática e deliciosa da semana!

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", a dica do comentarista Juarez Campos é um prato simples, prático e que pode ser servido como uma "entradinha". É o minimuffins de abobrinha. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - MUFFIN DE ABOBRINHA - 7.20s - 01-10-22

A RECEITA:

Ingredientes:

2 abobrinhas cortadas em cubos

1 cebola picada

1 xícara de chá de queijo Parmesão ralado

6 ovos grandes

½ xícara de chá de farinha de trigo

¼ de xícara de chá de manjericão picado

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de café de fermento químico em pó

1 colher de café de açúcar

1 colher de café de sal

½ colher de café de pimenta do reino

Preparo:

Unte forminhas de cupcake de silicone com azeite.

Misture todos os ingredientes e coloque 1 colher de sopa cheia dessa mistura em cada forminha.

Leve ao forno preaquecido até assar e dourar cerca de 15 minutos.