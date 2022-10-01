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CBN e as Dicas do Chef

Minimuffins de abobrinha é a receita prática e deliciosa da semana!

Ouça as dicas do chef Juarez Campos

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 11:24

Publicado em 

01 out 2022 às 11:24
Juarez Campos, chef de cozinha
Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", a dica do comentarista Juarez Campos é um prato simples, prático e que pode ser servido como uma "entradinha". É o minimuffins de abobrinha. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - MUFFIN DE ABOBRINHA - 7.20s - 01-10-22
A RECEITA:
Ingredientes:
2 abobrinhas cortadas em cubos
1 cebola picada
1 xícara de chá de queijo Parmesão ralado
6 ovos grandes
½ xícara de chá de farinha de trigo
¼ de xícara de chá de manjericão picado
3 colheres de sopa de azeite
2 colheres de café de fermento químico em pó
1 colher de café de açúcar
1 colher de café de sal
½ colher de café de pimenta do reino
Preparo:
Unte forminhas de cupcake de silicone com azeite.
Misture todos os ingredientes e coloque 1 colher de sopa cheia dessa mistura em cada forminha.
Leve ao forno preaquecido até assar e dourar cerca de 15 minutos.
Espere amornar e desenforme.

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